Rassemblement national de l'APN sur le climat à Whitehorse

L'événement organisé par l'Assemblée des Premières Nations (APN) a lieu quelques semaines après la déclaration d'urgence climatique des députés de l'Assemblé législative du Yukon.

Ces deux journées de débat visent principalement à trouver le moyen d’inclure l’expérience quotidienne des Premières Nations dans les processus de réflexion au pays.

Ce rassemblant réunit environ 400 participants de partout au pays pour réfléchir aux changements climatiques : la crise la plus urgente de notre époque peut-on lire sur le site Internet de l’événement.

La chef du conseil de Ta'an Kwäch'än Kristina Kane, a accueilli les délégués au Yukon mercredi en leur disant que les Autochtones du Yukon ont pris des mesures contre les changements climatiques.

Nos terres changent, notre temps est imprévisible et nos animaux et nos ressources en eau sont fortement touchés. Alors que nous nous unissons, nos voix se font entendre et nous commençons à voir des efforts et un soutien accrus pour les stratégies d'adaptation et d'atténuation de la recherche dirigée par les Autochtones.

Kristina Kane, chef du conseil de Ta'an Kwäch'än