Suicide de Kaleab Barker-Schmidt : les professionnels de la santé témoignent

La Dre Carol Geddes a accueilli l’adolescent dans son bureau en juin 2017. À ce moment, il venait d’effectuer une tentative de suicide.

La médecin a raconté qu’elle lui avait suggéré de passer des tests afin de vérifier s’il était bipolaire, car Kaleab Barker-Schmidt disait avoir de nombreux symptômes. Elle lui a aussi proposé un traitement qui incluait des médicaments, mais il n’était pas à l’aise à l'idée d'en prendre.

Les deux ont discuté de stratégies à adopter au cas où il serait à nouveau aux prises avec des idées suicidaires. L’adolescent a mentionné au Dre Geddes qu’il pensait pouvoir les garder sous contrôle et qu’il n’était pas dans son intention de mettre fin à ses jours.

En avril 2018, à la suite d’une dispute avec un autre élève, Kaleab Barker-Schmidt s’est suicidé sur la ferme familiale à l'est de Balgonie, en Saskatchewan.

Mardi, la deuxième journée de l’enquête publique avait permis d’apprendre que le jeune avait été victime d’intimidation et de racisme à maintes reprises.

Lors de son témoignage, Dre Carol Geddes a été très émotive quand elle parlait de son patient. Je souhaite que cette enquête publique fasse en sorte qu’aucun autre enfant ne se suicide. Kaleab a été victime d’un cruel manque de respect et il a été intimidé de façon injuste , a-t-elle mentionné.

Elle a aussi tenu à parler de l’intimidateur de son patient. Je ne sais pas ce qui est lui est arrivé, mais il a besoin d’aide lui aussi. Je me demande quelle est sa vie. L’intimidation doit être traitée , a-t-elle souligné.

Le psychiatre et la psychologue témoignent aussi

Après le témoignage du Dre Carol Geddes, le psychiatre Samiul Haque a témoigné. Il a rencontré l’adolescent trois fois soit en mai 2017 après sa surdose, puis à deux autres occasions en juillet et en août.

Lors de notre première rencontre, il n’avait pas de pensées suicidaires et [il] ne m’avait pas parlé d’intimidation , se souvient-il.

Le psychiatre avait alors diagnostiqué des problèmes relationnels entre le jeune et ses parents qui l’ont adopté de l’Éthiopie à l’âge de 7 ans.

Le psychiatre avait aussi soulevé une possible dépression ainsi qu’un trouble d’attachement possible.

La psychologue Allisson Quine, qui a vu Kaleab Barker-Schmidt à quelques reprises entre les années 2014 et 2017, a elle aussi discuté de sa relation avec ses parents. Il a eu des moments de colère et de frustration, il a défié et argumenté avec ses parents. Il était en colère contre sa famille, a-t-elle partagé en ajoutant que « l’objectif était de réguler les émotions, comme l’anxiété et la colère », et que le patient ne parlait pas de racisme ou d’intimidation, mais avait évoqué « des différences culturelles ».

