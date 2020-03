Besoin de relève au centre de santé de Pakua Shipi

Des postes d’infirmières, de travailleurs sociaux, de chef de service, d’éducateur spécialisé sont à pourvoir.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, l’infirmière responsable du Centre de santé, Maude Poirier, espère trouver les perles rares.

C’est difficile de trouver des gens qui font du "rôle élargi". Il y a aussi des personnes qui vont préférer travailler dans le Grand Nord avec les Inuits. Ça prend vraiment des personnes qui sont faites pour ce travail. Maude Poirier, infirmière

Elle explique que le centre de santé avait une équipe plutôt stable depuis plusieurs années, et avait été épargné par le manque d’employés.

Maude Poirier assure que les services aux patients ne seront pas affectés par la recherche de personnel.

On peut, à la limite, engager des agences, mais ce n’est pas ce qu’on veut. On veut avoir nos propres infirmiers et quand on recrute des gens, il reste longtemps habituellement , précise-t-elle.

Localisation de la communauté innue de Pakuashipi, en Basse-Côte-Nord Photo : Radio-Canada

Le Centre de santé de Pakua Shipi est un centre autonome, financé par le Conseil des Innus de Pakua Shipi et Santé Canada. C’est aussi le premier poste de soins infirmiers indépendant au pays qui a été reconnu par Agrément Canada.