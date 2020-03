Litige sur le déneigement d’une rue privée à Saint-Augustin

Depuis l’automne, les opérations de déneigement sont aux frais des résidents. Ils reprochent à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures de leur avoir transféré la sécurité de la rue, où tout le monde circule .

Puisqu’il s’agit d’un chemin privé, qui appartient par le biais d’une corporation à tous les résidents du secteur, la Ville n’est pas forcée de l’entretenir.

Elle refuse d’ailleurs de le faire cette saison puisque les propriétaires empêchent la circulation sur leur rue à certains moments de l’année, principalement pendant les belles journées d’été. Les fins de semaine, un gardien est embauché pour restreindre l'accès au chemin en bord du fleuve parce que les résidents jugent que le flot de circulation est dangereux.

S’exprimant au nom des résidents qui se sont déplacés au conseil municipal, Mireille Wagner estime néanmoins qu’ils ont droit aux mêmes services que tous les résidents de Saint-Augustin étant donné qu’ils paient les mêmes taxes .

On ne demande pas la lune. On demande simplement le déneigement de la rue et des bornes-fontaines.

Mireille Wagner, résidente du Chemin de la plage Saint-Laurent