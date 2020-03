Coronavirus : 33 cas potentiels sont analysés au Québec

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, et Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique du Québec, ont transmis les dernières informations relatives au coronavirus dans la province.

Au Québec, à l'heure actuelle, on recense 203 cas infirmés de coronavirus.

Le risque demeure faible , a déclaré Danielle McCann, qui a assuré que les autorités prennent néanmoins la situation très au sérieux .

Le Dr Jalbert a invité la population à limiter les poignées de mains et à réduire les contacts avec les proches les plus vulnérables .

On commence vraiment à demander aux gens d'adopter des comportements en considérant que le virus circule peut-être à l'heure actuelle. Dr Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique

La seule personne à avoir été bel et bien infectée par le coronavirus jusqu'à présent, une femme de 41 ans de la région de Montréal, a effectué une visite à l'hôpital, mardi. Elle est ensuite retournée chez elle et la personne se porte mieux, maintenant , a affirmé le Dr Jalbert.

Les 33 personnes qui font l'objet d'examen en ce moment, de même que la personne qui a été infectée par le coronavirus, font preuve d'une excellente collaboration et suivent très bien les recommandations , a affirmé la ministre McCann.

Nous demandons par ailleurs aux employeurs d'être conciliants et accommodants en cas de retrait de certains des membres de leur personnel , a-t-elle ajouté.

Dans les transports en commun

Le Dr Jalbert a affirmé que le coronavirus peut fort bien survivre sur une surface sèche pendant quelques jours et jusqu’à six jours sur une surface mouillée. C’est un virus passablement coriace, a-t-il expliqué.

Sur la question de savoir si la Société de transport de Montréal (STM) devrait nettoyer métros et autobus plus souvent, le Dr Jalbert a éludé la question. L’action que nous pouvons prendre, c'est de s’assurer que les gens se lavent les mains.

Si vous ne le faites pas... N’importe qui monte à bord du métro, touche aux choses, a-t-il prévenu. Même si vous vous êtes lavé les mains 30 minutes auparavant, ce n'est plus efficace. Donc, il faut compter sur les gens.

Se laver les mains fréquemment, tousser dans le creux de son coude et s'isoler de manière volontaire si on est infecté : tels sont les conseils de base qui sont prodigués à l'ensemble de la population. Et ce, non seulement pour prévenir la propagation du coronavirus, mais aussi de l'influenza et de la gastroentérite.

Des cliniques d'ici la semaine prochaine

Une personne qui croit présenter des symptômes du coronavirus doit contacter le 811, soit Info-Santé, où on l'orientera vers un hôpital en particulier.

Quatre hôpitaux sont prêts à accueillir ces patients dans la province : à Montréal, l’Hôpital général juif et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, et à Québec, le Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie.

Notre système de détection est fiable et efficace, et nos protocoles de prise en charge sont bien établis , a affirmé Mme McCann.

La ministre McCann affirme que des cliniques de première ligne seront bientôt désignées pour accueillir d'éventuels cas d'infection à coronavirus.

La ministre affirme qu'elle annoncera la semaine prochaine quelles seront les cliniques en question. Il s'agira d'établissements dans la grande région de Montréal ainsi qu'à Québec.

Les cas potentiels de COVID-19 font d'abord l'objet d'analyses au Laboratoire de santé publique du Québec, qui est en mesure de rendre les résultats le jour même ou le lendemain. Dans l'éventualité où un cas s'avère positif, les résultats sont acheminés au Laboratoire national de microbiologie, à Winnipeg, qui procède à des analyses plus poussées.

Des masques « à usage inégal »

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé au réseau de la santé de gérer avec rigueur les stocks de masques N95, c'est-à-dire en les gardant sous clé ou sous surveillance. Ils ont fait l'objet d'un usage inégal, je vais le dire comme ça , a affirmé la ministre McCann.

Au ministère, on confirme que des cas de vols d'équipement ont été signalés.

Avec les informations de Yasmine Khayat