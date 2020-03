Coronavirus : Tourisme Montréal compte « saisir des opportunités »

Il y a des opportunités aussi à saisir , explique Manuela Goya, vice-présidente de cet organisme privé, chargé de faire la promotion de la métropole.

Selon cette dernière, qui y voit une tendance , des contacts ont déjà été entrepris par des agences de voyage et des organisateurs de voyages.

Des congrès qui ne peuvent pas se tenir ailleurs regardent du côté de Montréal, soutient-elle, soulignant qu'« il n'y a pas de crise chez nous ». « On est quand même dans une situation assez protégée », mentionne-t-elle.

Pour le moment, les conditions à Montréal sont propices pour les voyages et le tourisme. On n'entrevoit pas d'annulation ou de limitation d'événements. Manuela Goya, vice-présidente de Tourisme Montréal

Nous avons reçu des appels exploratoires à cet effet , confirme de son côté Renaud Martel-Théorêt, porte-parole du Palais des congrès de Montréal.

Une réponse positive pourrait néanmoins se révéler difficile, en raison du calendrier déjà chargé de l’édifice.

Si nous recevons une demande de réservation d’un client et que nous sommes en mesure de l’accommoder, il nous fera plaisir de l’accueillir, peu importe si sa demande est associée au COVID-19 ou non. Toutefois, cette période est particulièrement achalandée et nos disponibilités, spécialement de dernière minute, se font rares , confie-t-il.

En 2019, 363 événements ont été organisés au Palais des congrès. Un chiffre légèrement en hausse par rapport à l'année précédente.

Une majorité de touristes canadiens et américains La propagation de ce coronavirus aura-t-elle une influence sur le tourisme à Montréal? Chez nous, les touristes sont à 51 % Québécois , détaille Manuela Goya, de Tourisme Montréal, en rappelant que 11,1 millions de personnes ont visité la métropole l'an passé. Celle-ci compte également sur les ressortissants américains et mexicains pour pallier une éventuelle baisse de visiteurs provenant d'Asie.

Deux événements annulés à Montréal

Récemment, le Palais des congrès a cependant dû faire face à deux annulations liées à la propagation de ce coronavirus. Le nom de ces événements n'a pas été divulgué, mais ceux-ci étaient prévus en mai, assure Renaud Martel-Théorêt.

Du côté d'Evenko, on affirme suivre étroitement la situation , mais aucun changement [aux] opérations n'est à souligner, indique Philip Vanden Brande, attaché de presse du promoteur.