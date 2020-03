Des soumissions plus élevées que prévu pour le Stade de la Cité des jeunes

Au total, les compagnies intéressées ont pu soumissionner sur huit lots différents dans l'appel d'offres. Chaque lot comportant certains exécuter au stade. À titre d'exemple, la construction de la glace olympique, la construction de loges au Centre Premier Tech et l'installation de toilettes au deuxième étage faisaient partie de lots différents.

Pour le moment, les contrats ne sont pas officiellement octroyés. Au cours des prochains jours, le greffier de la Ville évaluera la conformité des soumissions reçues.

Lundi soir, les élus choisiront quels travaux seront effectués et quelles compagnies qui les réaliseront.

Le directeur des services techniques et de l'environnement de la Ville de Rivière-du-Loup, Gérald Tremblay, confirme que certaines soumissions sont un peu plus onéreuses que souhaité. Malgré tout, il demeure satisfait de l'ensemble des soumissions reçues.

On dépasse légèrement l'enveloppe budgétaire prévue, mais on regarde en ce moment ce qu'on peut faire pour réaliser le plus de travaux possible.

Gérald Tremblay, directeur du service technique et de l'environnement