Une journée au Palais législatif pour plaider la cause francophone auprès des députés

Une quarantaine de membres de la francophonie manitobaine vont prendre part à cette opération baptisée « Équipe francophonie ». Ces représentants communautaires tiendront des rencontres d'une demi-heure avec chacun des députés.

Par groupe de trois, ils vont tenter de sensibiliser les élus à un certain nombre de dossiers capitaux pour la francophonie locale.

« On va surtout parler de plan stratégique communautaire et d'enjeux plus généraux parce que notre objectif, lors cette de journée, c'est de s'assurer que les élus connaissent davantage la communauté francophone », souligne le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) Daniel Boucher.

Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine, Daniel Boucher Photo : Radio-Canada

Des réunions sont prévues jusqu'en milieu d'après-midi. Selon Daniel Boucher, le but ultime est de créer des relations de travail avec l'ensemble des députés afin de faire avancer les dossiers.

« On veut que les élus découvrent la communauté francophone, qu'ils viennent de régions rurales ou de centres urbains. Il faut passer des messages qui démontrent l'importance cette communauté et ce qu'elle peut apporter à la province dans son ensemble », note-t-il.

Des trousses d'informations sur la communauté seront distribuées aux élus lors de cet événement.

Des dossiers épineux comme les changements intervenus au Bureau de l'éducation française (BEF) ou au bureau de traduction de la province seront-ils abordés par les représentants communautaires?

D'après Daniel Boucher, ce n'est pas vraiment l'objectif premier de cette rencontre, d'autant plus que certains députés n'ont parfois aucune idée de ces dossiers.

« Quand on parle du dossier du BEFBureau de l'éducation française , c'est surtout un dossier en lien avec le ministre de l'Éducation et quelques autres députés. On ne veut pas aussi mettre les participants dans des situations où ils n’auraient pas toute l'information nécessaire. Mais si les élus ont des questions par rapport à ces dossiers épineux, ça fera plaisir aux membres de l'équipe de les écouter, réagir et si nécessaire leur envoyer des informations plus tard », précise-t-il.

Une stratégie gagnante

La SFM espère que ces rencontres serviront à faire avancer certaines questions chères à la communauté dans le futur.

Selon Daniel Boucher, une expérience similaire organisée récemment par la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) à Ottawa a permis de démontrer l'importance de ces rencontres.

Le 27 février, une quarantaine de membres de la FCFAFédération des communautés francophones et acadiennes du Canada ont rencontré plus d'une soixantaine de députés fédéraux sur la Colline parlementaire.

Au menu des discussions : la modernisation de la Loi sur les langues officielles, la création d'un tribunal administratif sur les langues officielles ou encore la mise en place d'une politique d'immigration pour rétablir le poids démographique de la francophonie.

Selon Jean Johnson, une telle démarche peut s'avérer efficace. « On ajoute une quarantaine de voix à celles du président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadiennes du Canada et de son directeur général auprès des députés. On commence à créer une vague d'impacts parce que là, c’est l'ensemble du réseau qui parle », explique-t-il.

Jean Johnson, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada Photo : Radio-Canada

Il dit que c'est une stratégie gagnante puisque la résonance du message est plus importante. « Si on n'a pas ces conversations-là, on ne nous connaîtra pas et on n'existera pas dans la tête de beaucoup d'élus. »

La SFM Société de la francophonie manitobaine s'attend à ce que la rencontre avec les élus manitobains ait le même impact. Daniel Boucher affirme que la ministre des Affaires francophones, Rochelle Squires, a appuyé la SFM Société de la francophonie manitobaine dans sa démarche. D'après lui, sensibiliser plus d'élus dans le propre camp politique de la ministre peut l'aider à mieux faire son travail.

« On ne veut pas toujours entendre : c'est une question sur la francophonie donc ça concerne la ministre des Affaires francophones », indique-t-il. Le directeur général de la SFM Société de la francophonie manitobaine dit que la plupart des 57 élus manitobains ont répondu favorablement à l'invitation.

Il ajoute que l'organisme de défense des droits des francophones du Manitoba compte renouveler ce genre d'initiatives, sous d'autres formats, tout au long de la durée du mandat du gouvernement actuel.