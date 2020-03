Coronavirus : « Nous sommes prêts », dit Chrystia Freeland

EN DIRECT - Alors qu’une trentaine de cas de COVID-19 ont été recensés à ce jour au pays, la vice-première ministre Chrystia Freeland fait état des derniers développements en compagnie de la ministre de la Santé Patty Hajdu et de l’administratrice en chef de la santé publique Theresa Tam.

Le comité a tenu sa première réunion aujourd’hui. Il a pour mandat de veiller à ce que le Canada soit prêt à toute éventualité et nous le sommes. Chrystia Freeland, vice-première ministre

Cette situation évolue rapidement de jour en jour , a ajouté Chrystia Freeland.

Se voulant rassurante Mme Freeland a déclaré : nous avons l’un des meilleurs systèmes de santé du monde .

La vice-première ministre a également rappelé qu’à la suite d’une téléconférence entre les ministres des Finances du G7 mardi, les pays membres ont indiqué dans une déclaration qu’ils sont prêts à mettre en place les mesures fiscales nécessaires .

Un peu plus tôt en après-midi, Mme Freeland a participé à une réunion du comité du cabinet chargé de gérer le dossier du coronavirus.

Annoncée la veille par le premier ministre Justin Trudeau, cette cellule spéciale regroupe huit ministres fédéraux qui se rencontreront régulièrement pour prévoir la coordination des effectifs et la préparation des interventions, en plus de surveiller les impacts du coronavirus sur la santé publique et l'économie au pays.

Pour l'heure, 33 cas de la maladie COVID-19 ont été dépistés au Canada, soit 20 en Ontario, 12 en Colombie-Britannique et un au Québec.

Si, pour l'instant, le risque pour la santé associé au coronavirus est jugé faible par l'Agence de la santé publique du Canada, celle-ci invite tout de même les Canadiens en voyage à l'étranger à surveiller de près la propagation du COVID-19 dans les pays touchés.

La Banque du Canada a par ailleurs annoncé mercredi qu'elle abaissait son taux directeur de 1,75 % à 1,25 % en raison des inquiétudes suscitées par le coronavirus.

