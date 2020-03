Le rançongiciel inséré par des pirates informatiques dans le réseau du gouvernement insulaire a été actif pendant environ 90 minutes avant d'être neutralisé.

Dans un premier temps, le gouvernement a déclaré que les données cryptées par les malfaiteurs avaient été sauvegardées et qu'aucune donnée personnelle des Insulaires n'avait été compromise.

Mais une semaine plus tard, des données du gouvernement insulaire sont apparues sur un site Internet. Les pirates présumés y indiquent qu'ils ont été en mesure de voler 200 gigaoctets de données. Il s'agirait principalement de documents internes, comme des paiements effectués à des cabinets d'avocats, ou des appels d'offres lancés à des consultants externes.

Or, on apprend à présent que des données personnelles de certains Insulaires ont été volées.

Très récemment, nous avons été informés et avons découvert que certaines données gouvernementales avaient été volées , explique John Brennan, le gestionnaire de l'exploitation de l'infrastructure informatique de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous avons examiné et validé qu'il s'agissait de véritables données citoyennes .

Dans un communiqué, le gouvernement fait savoir qu'il contactera directement les personnes touchées.

Les citoyens doivent savoir que nous prenons toutes les mesures possibles pour assurer [...] la protection de toutes les données qui ont été volées au gouvernement. John Brennan, gestionnaire de l'exploitation de l'infrastructure informatique de l'Île-du-Prince-Édouard

Un fonctionnaire de la province confirme que l'un des dossiers ayant fait l'objet d'une fuite est lié à l'agriculture.

La Fédération de l'agriculture de l'Île-du-Prince-Édouard déplore le vol de données personnelles de ses membres. Nous souhaitons certainement au gouvernement tout le succès possible et que tout soit corrigé le plus rapidement possible , affirme le directeur général de l'organisation, Robert Godfrey.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est maintenant impliquée dans l'enquête.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard dit n'avoir payé aucune rançon aux pirates qui se trouveraient à l'extérieur du pays.

Avec des renseignements de CBC