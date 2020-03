Les préparatifs vont bon train pour la Marche Sandra Gaudet

Le mouvement «Sandra Gaudet, la population exige des réponses» est à l'origine de cet événement, qui vise aussi à réclamer une enquête publique sur cette affaire.

En plus de la marche, les organisateurs entendent tenir d'autres activités de visibilité d'ici le 14 mars. Une conférence avec l'auteur Jean-Claude Bernheim aura d'ailleurs lieu le vendredi 13 mars, à la place Agnico-Eagle. Intitulée Gaudet, Taillefer, Duguay: le citoyen contre l'État , la conférence fera le point sur le dossier judiciaire et sur les prochaines étapes à venir,

Selon Vicky Gagné, membre du comité organisateur, plus de 300 personnes ont manifesté leur intérêt à participer à la marche, via la page Facebook de l'événement.

Le mouvement demeure bien résolu à convaincre la procureure générale Sonia Lebel d'ordonner une Commission publique d'enquête, une fois que la poursuite au civil intentée par Billy Taillefer et Hugues Duguay sera entendue.