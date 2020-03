Les organisateurs du Festival d’humour de Gatineau espèrent attirer la clientèle anglophone de la capitale nationale en lançant une programmation indépendante où brille le nom du populaire humoriste canadien Gerry Dee. Contrairement à son pendant francophone, installé à la place de la Cité, Laugh Ottawa-Gatineau propose deux soirs de spectacles en salle, les 3 et 4 juillet prochain, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy.

Laugh Ottawa-Gatineau est le nouveau pendant anglophone du Festival d’humour de Gatineau. Selon les organisateurs, le projet était dans les cartons depuis 2017, alors que l’événement d’humour gatinois faisait ses premiers pas à la place de la Cité.

Il y a un marché anglophone disponible en terme de festival d’humour [à Ottawa et Gatineau]. Il n’y en a pas en ce moment et il y avait une opportunité , indique Alex Van Dieren, co-fondateur de Laugh Ottawa-Gatineau.

Cette première programmation en anglais se résume à deux soirs de spectacles prévus au Théâtre du Casino du Lac-Leamy les 3 et 4 juillet.

Alors que le Festival d’humour de Gatineau propose une programmation avec plusieurs humoristes, le volet anglophone mise sur un seul, Gerry Dee, pour faire déplacer les foules.

Alex Van Dieren compare la popularité de l’humoriste au Canada anglais à celle de Louis-José Houde au Québec. Il ajoute que les premières parties seront assurées par des humoristes de la relève dont les noms ne sont pas encore confirmés.

L’humoriste canadien Gerry Dee est notamment connu pour son émission Mr. D (Nouvelle fenêtre) diffusée sur les ondes de CBC. Il a également joué le rôle de Donny dans le film Trailer Park Boys : The Movie.

M. Van Dieren croit qu’en ouvrant les portes de l’Outaouais à l’humour en anglais, la région se positionne comme une destination intéressante pour accueillir de nouveaux artistes, y compris des États-Unis.

Ce ne sont plus non seulement des vedettes anglophones canadiennes, mais bien nord-américaines, ce qui ouvre plusieurs possibilités et c’est ce qu’on est en train d’explorer avec différentes agences , explique-t-il.

En mode séduction… et expansion?

Pour sa première année, Laugh Ottawa-Gatineau s’associe avec le Théâtre du Casino du Lac-Leamy pour sa proximité avec la rive ontarienne. Les organisateurs du festival espèrent ainsi que l’événement semblera plus accessible pour le public à courtiser.

Alex Van Dieren, co-fondateur du Festival Laugh Ottawa-Gatineau. Photo : Radio-Canada

Et pendant que l’événement part à la conquête du marché anglophone en humour, la maison de jeux espère quant à elle agrandir son cercle d’initiés. Malgré le fait que ça va faire 24 ans que le Casino du Lac-Leamy est ouvert le 24 mars prochain, à notre grande surprise, chaque année, on découvre des gens qui ne connaissent pas le casino , souligne le directeur du développement de la clientèle et des ventes pour le Casino du Lac-Leamy, François Hardy.

Ce partenariat tient donc pour 2020 - et fort probablement pour 2021, selon M. Hardy - mais pas nécessairement pour les années suivantes.

Les organisateurs du festival d’humour anglophone se donnent la possibilité de revoir et de bonifier leur offre avec des spectacles extérieurs, après un premier essai en salle cet été.

Alex Van Dieren laisse aussi planer le mystère quant à l’ajout de spectacles francophones intérieurs en complément à la programmation du Festival d’humour de Gatineau à la place de la Cité. On regarde ça présentement , mentionne-t-il de façon évasive.

POUR Y ALLER

Festival Laugh Ottawa-Gatineau

Les 3 et 4 juillet 2020

Au Théâtre du Casino

Avec les informations de Jean-François Chevrier