Nicolet lance son 4e budget participatif citoyen

La ville de Nicolet a annoncé mercredi le lancement de son budget participatif citoyen pour l’année 2020. Parmi les nouveautés : la mise en place du vote en ligne, et une enveloppe plus généreuse pour la jeunesse.

Pour la 4e année consécutive, les habitants de Nicolet pourront prendre part aux décisions de la ville en votant pour des projets retenus dans le cadre d’un budget participatif citoyen de 145 000 $. Désormais, ils pourront le faire en ligne sur une plateforme numérique dédiée. Un projet par catégorie, soit un volet général et un volet jeunesse, sera retenu à l’issue de ce processus démocratique.

En 2020, le budget participatif citoyen accordera à la jeunesse 20 000 $, contre 10 000 $ l’année dernière. Cette enveloppe créée il y a trois ans est réservée aux jeunes de Nicolet. Les citoyens de 12 ans à 16 ans sont d’ailleurs les seuls à pouvoir voter pour les projets qui leur seraient consacrés. En 2019, ils avaient choisi la construction d’une mini-scène dans le parc Marguerite d’Youville. Fruit du précédent budget participatif, celle-ci verra le jour dans quelques mois.

Différentes étapes

Les Nicolétains sont invités à soumettre leurs idées de projets jusqu’au 17 avril. Des rencontres et des analyses suivront pour assurer la viabilité et faisabilité des projets. Enfin, les citoyens pourront voter pour leur projet coup de coeur, un seul par catégorie. La municipalité veillera à ce que les projets aient une portée collective et servent l’intérêt général.

Une initiative née en 2017

Nicolet a été une des premières villes de la région à mettre en place un budget participatif citoyen. Depuis, plusieurs ont suivi son exemple, dont Shawinigan en 2019 ou très récemment la ville de Trois-Rivières.