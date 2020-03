Nouveau directeur des bibliothèques du Nouveau-Brunswick : pas de favoritisme, dit Holder

L'opposition libérale à Fredericton affirme que Kevin Cormier n'est pas qualifié pour diriger les 64 bibliothèques publiques, un poste qui s'accompagne d'un salaire pouvant atteindre 114 000 $ par an.

Les libéraux demandent au gouvernement progressiste-conservateur d'annuler son embauche.

Le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, a affirmé mercredi que les allégations de favoritisme n'étaient pas fondées.

Si quelqu'un peut prouver d'une façon ou d'une autre que moi-même, le premier ministre [Blaine] Higgs ou le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick avons participé à cette embauche, il ferait mieux de se dépêcher, parce que cela n'existe pas , a déclaré M. Holder.

Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Photo : Radio-Canada

Je tiens à être clair sur ce point. Je n'ai jamais eu connaissance de l'embauche de cette personne jusqu'à ce que mon sous-ministre m'informe qu'il avait eu le poste , a-t-il soutenu.

L'offre d'emploi indiquait que les qualifications essentielles pour le poste comprenaient une maîtrise en bibliothéconomie ou en sciences de l'information.

La page de Kevin Cormier sur le site de réseautage professionnel LinkedIn affirme qu'il a fréquenté une école de commerce à Toronto pendant un an et qu'il a passé deux ans au Moncton Flight College, une école de formation de pilotes. Il a dirigé pendant sept ans le village touristique Kings Landing et a travaillé pendant un an comme conseiller au bureau du conseil exécutif.

La semaine dernière, un ancien conservateur du musée de Kings Landings a accusé M. Cormier d’avoir jeté des centaines de livres rares, très spécialisés, lorsqu’il dirigeait l’endroit.

Kevin Cormier est le nouveau directeur général du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. Photo : Facebook/Kevin Cormier

En 2018, M. Cormier avait fait l’objet de critiques lorsqu’il avait remplacé des interprètes par des expositions fixes dans trois maisons historiques. Quelques mois plus tard, il annonçait un plan pour que des interprètes en costume d'époque accueillent à nouveau les visiteurs.

À Fredericton mercredi, le ministre Trevor Holder a déclaré avoir été assuré par son ancienne sous-ministre que le processus d'embauche approprié avait été suivi.

Sadie Perron, l’ancienne sous-ministre du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail qui avait nommé Kevin Cormier à ce poste, a quant à elle affirmé dans une déclaration par courriel mercredi que le nouveau directeur possède les qualifications et les compétences que nous recherchons en ce moment . Elle s’est dite convaincue que le service pourra prospérer sous sa gouverne.

Je suggérerais aux Néo-Brunswickois de donner à [M. Cormier] le temps de faire ses preuves , a dit Trevor Holder.

Il a cependant admis qu'il pourrait être nécessaire de revoir la façon dont les offres d'emploi sont formulées pour s'assurer qu'elles sont très claires concernant les qualifications requises.

Avec des informations de Michel Corriveau