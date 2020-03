La boutique VROOM de La Sarre ferme ses portes

Le directeur du CJEAO, Sébastien Bélisle, admet que l'annonce de la fermeture fait un pincement au cœur, mais le projet ne répondait plus aux besoins des participants.

Le marché du travail a changé depuis cinq ou six ans, c'est rendu qu'il y a un taux de chômage en bas de 4 %. Les jeunes qui se trouvent proches du marché du travail, ils se trouvent un emploi actuellement. On avait de moins en moins de participants. On se disait "est-ce qu'on continue de gérer une grosse boutique avec un inventaire, la clientèle, les heures d'ouverture, etc.?" , souligne-t-il.

C'est sûr que ça nous fait un petit pincement au coeur, parce que c'est comme notre bébé. On est parti de zéro dans un petit local blanc et laid et on a fait quelque chose de quand même intéressant. On sait qu'il y a des jeunes partout en région qui connaissent VROOM et qui trouvent que c'est une belle boutique intéressante et différente. Sébastien Bélisle, directeur du CJEAO

Le Carrefour jeunesse emploi mettra bientôt en branle un nouveau projet de laboratoire de fabrication pour donner de l'expérience de travail aux jeunes éloignés du marché du travail.

Le petit côté de prendre des matériaux et les transformer, on peut le faire, on n'a pas besoin d'avoir des heures d'ouverture en particulier. S'il se passe quelque chose dans la vie d'un participant et il ne peut pas rentrer, on peut mettre ça sur pause et continuer la semaine d'après , avance M. Bélisle.

Christophe Jehanno, intervenant, Sébastien Bélisle, directeur, Alexy-Ann Lévesque, intervenante au CJEAO et Camille Roberge, employée de VROOM Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Sébastien Bélisle reste aussi ouvert aux opportunités de rachat de la boutique VROOM par une entreprise privée.

C'est quand même une belle boutique et on est fier de ce qu'on a fait. On a de beaux produits, les jeunes la trouvent cool notre boutique. On se dit qu'il y a peut-être un privé qui pourrait être intéressé de reprendre ça et de poursuivre notre projet avec un autre nom ou une autre vocation , affirme-t-il.

- Avec les informations d'Alexia Martel-Desjardins