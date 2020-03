Un homme de Toronto vit dans une yourte pour échapper à la hausse des prix du logement

Pour 400 $ par mois, le travailleur saisonnier dont l’identité complète n’a pas été révélée en raison du statut légal de son logement peut y installer sa yourte, tout en profitant de l’eau courante et de l’électricité de la maison de son ami.

En tout et pour tout, la construction de la structure lui a coûté 3 000 $.

La yourte a une base circulaire d'un diamètre d'environ deux mètres. Le plafond s'élève à près de deux mètres. Elle repose sur une plate-forme isolée et contient un dispositif de chauffage que Matt laisse allumé la nuit pendant son sommeil.

L'espace pour dormir de la yourte de Matt, la structure inclut un puit de lumière.

Mes amis et ma famille expriment une certaine inquiétude lors des nuits en hiver, mais ils ne comprennent pas à quel point la yourte peut être chaude à l’intérieur , affirme Matt.

La moitié de la zone principale de couchage contient un tapis de laine recouvert de plusieurs surmatelas en mousse.

La structure contient également des caisses de lait et des étagères circulaires pour entreposer ses effets personnels.

Dans une déclaration, Elizabeth Glibbery, directrice par intérim de la division des permis et des normes municipales de Toronto, affirme que la ville établit des normes minimales pour les logements, y compris au sujet des sources de chaleur, de la plomberie et de l’électricité, ainsi que des tailles minimales des pièces et des traitements extérieurs pour empêcher l'humidité de pénétrer.

Selon la façon dont cette yourte est construite et l'endroit où elle est construite, cela peut créer certains problèmes de conformité , avance-t-elle.

Matt utilise des caisses de lait et des tablettes pour ranger ses effets personnels dans sa yourte.

Matt affirme avoir pris goût à la vie à l'extérieur au cours d'un séjour de quatre ans à vélo en Amérique du Nord et en Amérique centrale.

Il a ensuite essayé de vivre un été dehors à Toronto dans une tente installée dans la cour arrière d'une maison du quartier de l’Annexe louée par ses amis.

C'est un mode de vie qui lui convient, dit-il.

J'aime l'idée de pouvoir partir en hiver et faire du vélo ou du bénévolat dans le sud, et de profiter du climat tropical , dit-il. Mon colocataire, le propriétaire de la maison, est d'accord pour ne pas me faire payer de loyer [pendant qu'il voyage] parce que c'est un espace inutilisé dans la cour , confie-t-il.

Un marché qui change le comportement des locataires

Geordie Dent, le directeur général de la Fédération des associations de locataires (FMTA), a déclaré qu'il voyait de plus en plus de situations de vie alternative comme celle-ci à Toronto.

Les conditions [de logement] deviennent de plus en plus dangereuses et de plus en plus uniques , affirme-t-il. Même si ce cas relève d'un choix, cette somme d'argent pour ce qu'il a en retour aurait été ridicule auparavant. Il y a dix ans, il était possible de trouver une chambre dans une maison pour 400 dollars.

Selon le rapport 2020 sur le marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le prix mensuel moyen dans la région du Grand Toronto a augmenté de 6,8 % cette année pour atteindre 1 452 $.

Le taux d’inoccupation moyen est resté faible en 2019, s'établissant à 1,5 %.

Les conditions difficiles du marché locatif ont permis aux propriétaires d'imposer aux nouveaux locataires des loyers plus élevés. Par conséquent, la croissance moyenne des loyers dans la région du Grand Toronto a largement dépassé la ligne directrice provinciale de 1,8 % pour 2019 , peut-on lire dans le rapport.

Matt affirme que le marché du logement de Toronto est emblématique d'une culture basée sur une consommation supérieure à ce qui est nécessaire.

Nous sommes une espèce qui souhaite que la vie soit un peu trop facile et qui ne se soucie pas d'emprunter la voie la plus difficile pour faire les choses d'une façon meilleure et plus éthique , affirme-t-il.

Avec les informations d'Adam Carter, CBC News