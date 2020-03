18 ambulances immobilisées plus d’une heure avant que les patients soient admis à l’Hôpital d’Ottawa

Mardi en fin d’après-midi, les ambulanciers paramédicaux ont été avisés que le campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa n'acceptait plus d’ambulance et ont tous été redirigés vers le campus Général.

Ce protocole implique de s’assurer que l’hôpital est prêt à accueillir tous ces patients et pourtant, on s’est retrouvés avec 18 ambulances coincés au même endroit à cause d’un délai de déchargement des patients , a expliqué Darryl Wilton, président de l’Association de la profession paramédicale d’Ottawa.

Selon lui, l’attente a duré entre une et deux heures en moyenne, mais certaines équipes paramédicales ont dû rester sur place pendant quatre heures.

Pendant ce temps-là, une grande partie de la ville n’avait plus accès à nos services. Les gens qui appellent le 911 pour une urgence vitale n’ont pas le temps d’attendre. Darryl Wilton, président de l’Association de la profession paramédicale d’Ottawa

Un effet domino

Les effets de ces délais de déchargement importants se sont fait sentir jusque dans l'est ontarien. Deux ambulances des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) se sont retrouvées coincées au campus Général d'Ottawa.



Par ailleurs, comme Ottawa n'avait plus d'ambulance disponible, nous étions obligés de répondre pour les urgences d'Ottawa ce qui a fait qu'on était moins disponibles pour Prescott et Russell , a précisé Marc-André Périard, directeur des services d'urgence des CPURComtés unis de Prescott et Russell .

Une vidéo sur Facebook

Mardi, les équipes paramédicales ont posté une vidéo sur Facebook pour montrer les nombreuses ambulances en attente de décharger leurs patients. La vidéo est accompagnée du message suivant : Plus de 18 unités paramédicales de l’est de l’Ontario sont bloquées à l’intérieur et à l’extérieur du campus général de l’Hôpital d’Ottawa pour gérer les patients en situation d’urgence. Un hôpital met tout l’est de l’Ontario dans une situation très dangereuse.

La réaction de l’Hôpital d’Ottawa

L’Hôpital d’Ottawa dit avoir fait face à une situation exceptionnelle mardi, avec un volume particulièrement élevé de patients aux urgences pendant une période de quatre heures.

Avoir 18 ambulances en retard de déchargement de patients, ce n’est pas une situation acceptable. Nous prenons la situation au sérieux, car ce n’est pas le résultat que nous souhaitons. Maintenant, nous devons essayer de voir ce qui n’a pas fonctionné et trouver des solutions , a indiqué Andrew Willmore, directeur médical au département des urgences de l’Hôpital d’Ottawa.

M. Willmore ajoute que les services d’urgence ont vu leur volume de patients augmenter de façon constante au cours des derniers mois. Si les urgences sont prises d'assaut, les équipes paramédicales doivent attendre pour décharger leurs patients.

Les réactions politiques

L’affaire a fait du bruit jusqu’à Queen’s Park mercredi. Deux députés provinciaux du Nouveau Parti démocratique ont questionné la ministre de la Santé sur ces ambulances coincées à l’Hôpital d’Ottawa.

Cela met les Ontariens en danger. De plus en plus, lorsqu'ils appellent le 911, le risque est réel qu’il n’y ait pas d’ambulance disponible , a réagi Joel Harden, le député provincial d'Ottawa-Centre.

Du côté de la Ville d'Ottawa, on indique que le maire, Jim Watson, a parlé à la ministre de la Santé à trois reprises au cours des six derniers mois afin de souligner la gravité de ces problèmes à Ottawa.

La ministre de la Santé de l’Ontario, Christine Elliott, a répondu prendre ce problème très au sérieux. Elle a indiqué qu’une consultation régionale est toujours en cours pour déterminer comment améliorer le service offert par les ambulanciers paramédicaux aux Ontariens.

Coïncidence du calendrier : mercredi, le Syndicat canadien de la fonction publique a publié un rapport selon lequel une pénurie d’ambulances frappe au moins 22 régions ontariennes.

