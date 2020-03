Vélo d'hiver à Québec : la Ville doit en faire plus

Depuis le début de la saison froide, la Ville de Québec mène un projet pilote de vélo d'hiver sur sept kilomètres de route en haute-ville. L'expérience est satisfaisante, selon un comité issu des conseils de quartier, mais la Ville doit maintenant en faire plus pour combler son retard en matière de vélo quatre saisons.

Le projet pilote est mené dans le corridor Père-Marquette, entre la colline parlementaire et l'Université Laval. Sur ce tronçon, la Ville accorde une attention particulière au déneigement afin que les cyclistes puissent rouler de manière sécuritaire.

Selon la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec, les usagers sont globalement contents des efforts déployés par la Ville.

C'est beaucoup mieux. Avant, on pouvait faire ce trajet-là, mais on se retrouvait à passer dans des bancs de neige , raconte le président de la Table, Martial Van Neste.

Comme il ne s'agit que d'un projet pilote, les attentes des cyclistes sont élevées pour l'hiver prochain, selon M. Van Neste. Plusieurs points devront être améliorés, dont l'étendue du réseau praticable en hiver.

Disons que par rapport aux grandes villes nordiques, que ce soit Montréal, Ottawa, Winnipeg, Calgary, elles ont toutes des réseaux blancs déjà établis depuis longtemps et on ne parlera pas des pays scandinaves! Martial Van Neste, président de la Table de concertation vélo de conseils de quartier de Québec

Développer l'axe nord-sud

D'après M. Van Neste, l'administration municipale devra relier le corridor Père-Marquette à la basse-ville. Le meilleur moyen de le faire serait de déneiger adéquatement la côte de la Pente-Douce, selon lui.

C'est le seul lien entre la haute-ville et la basse-ville qui a une inclinaison [acceptable]. Elle mériterait aussi d'être une piste cyclable protégée physiquement.

La piste cyclable de la côte de la Pente-Douce à Québec n'est pas adaptée aux conditions hivernales Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Les autres pistes à inclure prioritairement dans un réseau de vélo d'hiver, selon lui, seraient celles de la 3e Avenue et du boulevard Pierre-Bertrand.

Il suggère aussi de dégager complètement au moins un côté de la rivière Saint-Charles et quelques tronçons de route à l'ouest de l'Université Laval, dans Sainte-Foy.

Dans un rapport remis à la Ville en février 2019, Vélo Québec soulignait que l'achalandage commencerait à augmenter lorsqu'une part plus importante du réseau cyclable sera mise en service en hiver et que la Ville aura une bonne maîtrise des méthodes d'entretien hivernal des voies cyclables .

Mieux déneiger

M. Van Neste croit d'ailleurs que la Ville devra adapter encore ses pratiques de déneigement. Même s'il estime que le corridor Père-Marquette est généralement bien dégagé, ce n'est pas toujours le cas aux intersections, là où les cyclistes entrent et sortent de piste.

Il y a des endroits où il faut mieux dégager parce que l'espèce de neige comprimée qu'on appelle la "cassonnade", c'est assez difficile. Des fois, il y aurait des tronçons qui mériteraient un peu plus d'amour.

Je pense que celui qui passe [la gratte], il ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui passe en vélo là! Martial Van Neste, président de la Table de concertation vélo de conseils de quartier de Québec

Martial Van Neste, président de la Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Une des façons d'améliorer concrètement le déneigement serait que la Ville fasse l'acquisition d'équipements spécialisés pour les pistes cyclables.

C'est des équipements qui sont quand même assez chers, mais ça dépend si on trouve que c'est important! On espère que ça va venir. On comprend que la Ville y va par étapes , dit M. Van Neste.

Au moment d'écrire ces lignes, la Ville de Québec n'avait pas encore précisé si elle entendait poursuivre l'expérience du vélo d'hiver, l'an prochain.

Depuis l'automne 2019, un projet pilote de vélo d'hiver est en cours à Québec sur un tronçon de sept kilomètres Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Elle n'avait pas non plus indiqué combien de cyclistes ont utilisé le corridor Père-Marquette depuis le début de l'hiver ou si elle envisageait l'achat d'équipements spécialisés pour déneiger.