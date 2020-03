Yvon Deschamps, une vie consacrée à la scène, mais aussi à l’engagement social

Depuis 35 ans, Yvon Deschamps s’implique auprès de cette organisation montréalaise qui œuvre à faire une différence pour les jeunes en leur proposant une panoplie d’activités sportives et culturelles.

Des fois, je me dis que j’ai quand même une part importante dans tout ça, mais au fond, ce n’est pas vrai, j’ai une très petite part , dit-il au sujet de cette association qui a beaucoup grandi depuis qu’elle a vu le jour, en 1974, dans un quartier à l’époque très défavorisé.

Signe de son investissement au sein de l’organisation, Yvon Deschamps s’est toujours montré disponible pour venir remettre des trophées aux enfants ou présenter ses monologues à des personnes de ce quartier qui n’avaient pas les moyens d’assister à ses spectacles.

Il nous a permis d’avoir confiance en nous, car on n’avait rien de sexy, nous autres , explique Gaëtan Forcillo, président du conseil d’administration et cofondateur de l’ASCCS.

Cet engagement social ne date pas d’hier. Yvon Deschamps a grandi dans le quartier Saint-Henri, marqué par la pauvreté, et auprès d’un père sous-payé en raison d’un handicap à son bras gauche.

En 1973, il a contribué à la fondation d’Oxfam-Québec, et l'année suivante, il a utilisé le micro qui lui était tendu pour déplorer le manque d’action contre la famine dans le monde. Aujourd’hui, il reste toujours aussi ému par cette situation.

On a les moyens de nourrir le monde, c’est pas qu’on manque de moyens, on manque surtout d'humanisme, on ne se rend pas compte des besoins des autres.

Yvon Deschamps, humoriste et philanthrope