L’économie de la Haute-Gaspésie se diversifie avec GenHydrau

Encore en démarrage, mais tout de même déjà en production, l’entreprise se spécialise dans la conception et la fabrication de systèmes hydrauliques, plus précisément dans la conception, l’usinage et l’assemblage de blocs de distribution hydrauliques, communément appelés « manifolds ».

Cet équipement est en usage dans plusieurs domaines manufacturiers et industriels. Il est fabriqué sur mesure pour les besoins des clients, ce qui permet à l’entreprise de se démarquer, selon son vice-président Gilles Cloutier. On offre un produit clé en main plutôt qu'en pièces détachées à assembler , explique-t-il.

L’argent de DECDéveloppement économique Canada Canada sert à l’acquisition d’équipements spécialisés, dont un centre d’usinage à contrôle numérique, un banc d’essai à contrôle électronique ou une scie automatisée.

La ministre Diane Lebouthillier entourée de Danny Collin et de Gilles Cloutier Photo : collaboration bureau de Diane Lebouthillier

La ministre du Revenu et député de Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, en a fait l’annonce mercredi matin à Sainte-Anne-des-Monts. La nouvelle entreprise va contribuer à la diversification économique de la Haute-Gaspésie qui en a bien besoin , a-t-elle commenté.

En effet, plusieurs projets prometteurs, dont Technologies Orbite récemment, ont dû déclarer forfait.

En complément : Virage économique pour la MRC de la Haute-Gaspésie

Frappés par la pénurie de main-d’œuvre

Actuellement, quatre personnes travaillent chez GenHydrau, mais le nombre d'employés pourrait monter à 10. On est obligés d’assumer plusieurs chapeaux pour l’instant parce qu’on a de la misère à trouver du personnel , déplore M. Cloutier. Ça retarde un peu nos échéanciers , admet-il.

Parmi les métiers recherchés : opérateur, machiniste et programmeur de centre de contrôle numérique.

Gilles Cloutier et son associé Dany Collin nourrissent de grandes ambitions. On veut commencer par développer le marché du Québec, ensuite on vise les Maritimes, l’Ontario, l’Ouest canadien, les États-Unis et même l’Europe , énumère-t-il.

M. Cloutier estime que l’entreprise a de bonnes chances de réussir. Les compagnies qui sont spécialisées dans notre domaine, ça ne court pas les rues , dit-il. On veut en profiter.

Son actuel client est un fabricant de foreuses pour les mines situé à Val-d’Or. Il a commandé 14 manifolds.

Gilles Cloutier dit avoir à cœur le développement économique de la Haute-Gaspésie.

Originaire de Petit-Cap, Gilles Cloutier dit avoir choisi Sainte-Anne-des-Monts parce que son associé, Dany Collin, avait déjà les infrastructures sur place.