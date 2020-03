Coronavirus : les pharmacies de la région manquent de désinfectant pour les mains

À la pharmacie Brisson, dans le marché By, les employés gardent les bouteilles d'assainisseur pour les mains derrière le comptoir, afin de les rationner. Craintifs face à la menace mondiale du COVID-19, beaucoup de clients en demandent.

Nous en donnons à chacun en quantité limitée, parce que nous avons des stocks limités et nous voulons les distribuer équitablement , a expliqué la copropriétaire Sara Azad.

La Pharmacie Rexall, sur la rue Sparks, a pour sa part limité le nombre de bouteilles à deux par personne après en avoir reçu une commande mercredi matin. À midi, tout le stock était déjà épuisé. Par ailleurs, neuf pharmacies sur dix à Ottawa et trois sur cinq à Gatineau, contactées par Radio-Canada, n'avaient plus mercredi de désinfectant pour les mains sur leurs tablettes.

Tous les jours, beaucoup de gens viennent pour acheter des masques ou du désinfectant pour les mains. Tous les jours, on doit leur dire qu'on n'en a pas , a dit Tammy Hum, technicienne en pharmacie au Pharma Choice dans le quartier chinois d'Ottawa. Les ventes de médicaments pour la toux et la fièvre sont aussi en hausse dans son commerce.

Cette situation n'est pas unique à la région. Une forte augmentation de la demande en matériel de protection sanitaire et de désinfectant pour les mains est notamment rapportée dans d'autres villes canadiennes, aux États-Unis et en Europe, si bien que l'Organisation mondiale de la santé craint une pénurie.

Rien ne sert de paniquer, disent des pharmaciens

Par ailleurs, plusieurs pharmaciens tentent de rassurer leurs clients face au COVID-19. Il n'y a pas matière à paniquer, disent-ils.

Se laver les mains régulièrement et tousser dans son coude, ce sont des moyens plus efficaces d'éviter de contracter et propager une maladie, pas seulement le coronavirus, mais aussi la grippe et le rhume, par exemple , a indiqué George Zahalan, pharmacien propriétaire du Pharma Choice.

Il y a présentement 33 cas confirmés de COVID-19 au Canada, dont 20 en Ontario et un au Québec. Les autorités de santé publique recommandent donc au public d'être préparé à une possible éclosion. S'ils doivent éventuellement se retrouver en quarantaine chez eux, les gens devraient planifier d'avoir assez de nourriture, d'eau et de médicaments pour toute leur famille, a indiqué la coordonnatrice du programme de gestion des mesures d'urgence de la Ville d'Ottawa, Paola Parenti.

Avec les informations de Roxane Léouzon, Natalia Goodwin et Matthew Kupfer