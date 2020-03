Des collectes sur la bonne voie à Gatineau ?

Depuis le renouvellement de l'entente avec la firme Derichebourgh en décembre, 5 collectes ont été retardées de 24 heures sur l'ensemble du territoire gatinois, et 10 au total depuis le mois d'octobre. Le report le plus récent a été la semaine dernière, et à la demande de la Ville en raison des conditions météorologiques.

En 2019, Derichebourg s'est vu imposer des amendes de plus de 15 000 $ pour avoir annulé des collectes. Une problématique qui a entraîné un nombre important d'appels au centre 3-1-1 , qui a enregistré plus de 1600 plaintes et requêtes entre les mois de juin et juillet.

Lors de discussions au sommet l'automne dernier, Gatineau s'est prévalue d'une des années d'option prévues au contrat de la multinationale française afin de lui permettre de régler les enjeux.

Même si les autorités municipales ont reconnu que l'ajout de collectes d'encombrants et la pénurie de main-d'oeuvre ont joué un rôle dans les retards récurrents, elle ont sommé l'entreprise de corriger le tir.

La Ville, qui s'est dit prête à tolérer des reports d'une journée, a prévenu les Gatinois de s'attendre à d'autres retards.

Le président du Comité exécutif de la Ville de Gatineau, Cédric Tessier, se dit satisfait du bilan des derniers mois. Selon lui, les plus récents retards demeurent dans une zone d'acceptabilité.

Le président du Comité exécutif de la Ville de Gatineau, Cédric Tessier. Photo : Radio-Canada

Le conseiller croit cependant qu'il est toujours trop tôt pour tirer des conclusions.

Je pense qu'il faut une année complète pour pouvoir évaluer les modifications. C'est l'hiver en ce moment, c'est peut-être une saison plus difficile. En même temps, c'est une saison durant laquelle il n'y a qu'une seule collecte d'encombrants, ce qui est peut-être plus facile pour la compagnie, a commenté Cédric Tessier.

Monsieur Tessier rappelle que l'objectif de la Ville est de mettre fin aux annulations et d'assurer le service de collectes de matières résiduelles sur l'ensemble du territoire.

Selon lui, les résidents de Gatineau sont maintenant conscients que les retards de 24 heures sont une possibilité.

La consigne, dit-il, demeure la même, si un bac d'ordures ménagères, de compost ou de recyclage n'est pas ramassé le jour prévu, les résidents sont invités à le laisser en place.

Si le retard dépasse les 24 heures, il invite les Gatinois à le signaler au centre d'appel 3-1-1.