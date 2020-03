Coronavirus : la sortie du prochain James Bond repoussée en novembre

Des représentations du prochain film de James Bond, Mourir peut attendre (No Time To Die), étaient déjà annoncées dans plusieurs cinémas de Montréal pour début avril, mais à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde, les maisons de production ont annoncé mercredi que le film sortira finalement en novembre 2020.

L'annonce a été faite sur le compte Twitter de la populaire saga de films d'espionnage­. Toutefois, aucune mention du coronavirus n'est spécifiquement faite.

MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, annoncent aujourd'hui qu'après de minutieuses considérations et une évaluation attentive du marche cinématographique mondial, la sortie de Mourir peut attendre sera reporté en novembre 2020 , pouvait-on lire dans un tweet publié mercredi.

La sortie initiale était prévue pour le 8 avril 2020. Le film sera finalement en salles le 12 novembre au Royaume-Uni et le 25 novembre aux États-Unis. Les dates de sortie pour le reste du monde seront annoncées sous peu.

Le vingt-cinquième volet de la populaire série de films d'espionnage met en vedette Daniel Craig et Léa Seydoux. Au début de cette nouvelle aventure Bond s'est retiré de ses fonctions et profite d'une vie tranquille en Jamaïque. Son repos sera toutefois de courte durée puisque son vieil ami de l'Agence centrale de renseignement des États-Unis (CIA), Felix Leiter, refait surface pour lui demander de l'aide.

Daniel Craig et Léa Seydoux dans une scène de « Mourir peut attendre ». Photo : MGM, Universal

Ce n'est pas la première fois que la sortie du film subi un retard. Elle avait d'abord été retardée de presque six mois, soit d'octobre 2019 à avril 2020, à la suite du départ de Danny Boyle (Trainspotting, 28 jours plus tard, Le pouilleux millionnaire), qui devait en être le réalisateur. Ce dernier a quitté l'aventure en invoquant des divergences artistiques.

Mardi, les adeptes de la série demandaient que la sortie soit décalée afin d'éviter qu'elle ne soit perturbée par l'épidémie de coronavirus. Les fondateurs de deux des sites de fans les plus populaires – M16 Confidential et The James Bond Dossier – ont écrit une lettre ouverte au producteur et à la productrice leur demandant de repousser la sortie du film, invoquant des préoccupations de santé publique, selon The Guardian.