Les appels au 911 peuvent maintenant mener au défibrillateur le plus près

Les répartiteurs du service d’urgence (Emergency Health Services) ont commencé à utiliser un nouveau logiciel qui les alerte lorsqu’un de ces appareils est suffisamment près de la personne qui appelle.

La suite des choses dépend du nombre de personnes sur les lieux et de la distance à laquelle se trouve le défibrillateur, explique le service d’urgence.

Si une seule personne se trouve avec celle qui s’est effondrée, les répartiteurs lui signaleront la présence de l’appareil s’il se trouve dans un rayon de 15 mètres et lui donneront les instructions nécessaires pour faire les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire.

Si au moins deux personnes sont sur les lieux, les répartiteurs signaleront la présence d’un défibrillateur dans un rayon maximal de 91 mètres.

Les autorités précisent qu’elles disposent du logiciel depuis l’automne de 2017, mais que les tests nécessaires ont exigé plus de temps que prévu au départ.

Le défibrillateur externe automatisé peut envoyer une décharge électrique dans le but de rétablir le rythme cardiaque du patient. L’appareil doit être employé le plus vite possible dès l'effondrement du patient. Ses chances de survie diminuent de 10 % par minute, d’où l’importance d’avoir rapidement accès à l’appareil.

Des défibrillateurs externes automatisés se trouvent notamment dans des gymnases, des arénas et des centres commerciaux.

Les premiers répondants seront toujours dépêchés sur les lieux où une personne a besoin de leur aide. Les autorités espèrent que l’utilisation du logiciel mènera des passants à tenter les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire ou à employer le défibrillateur en attendant l’arrivée de l’ambulance.

Jusqu’à présent, les répartiteurs ne pouvaient que demander aux gens qui appelaient s’il y avait un défibrillateur à proximité. Dorénavant, il faut enregistrer les défibrillateurs publics auprès du service d’urgence pour que le logiciel en tienne compte durant les heures où il est accessible.

Les gens qui ont un défibrillateur peuvent aussi s’inscrire comme répondant bénévole. Ils recevront ainsi un message sur leur téléphone intelligent si une urgence se produit dans un rayon de 365 mètres afin qu’ils puissent intervenir rapidement en cas de besoin.

La Nouvelle-Écosse compte environ 1100 défibrillateurs portables enregistrés. Le service d’urgence essaie toujours d’en enregistrer plus.

Les gens peuvent aussi voir où ces appareils se trouvent à l'aide d’une carte en ligne. Les autorités précisent que cette carte ne sert qu’à informer le public et qu’il ne faut pas en tenir compte lors de situations d’urgence.

Avec les renseignements d’Elizabeth McMillan, de CBC