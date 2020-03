Procès d'Éric Michaud : la thèse de l’eau du bain remise en doute par une pédiatre

C’est ce qui ressort de son témoignage, entendu mercredi au palais de justice de Shawinigan, au huitième jour du procès de Michaud qui fait face à des accusations de voies de fait graves. Les policiers le soupçonnent d'avoir plongé les mains du bébé dans une friteuse en juillet 2017.

La spécialiste a expliqué au juge et au jury qu’une exposition brève à une température de 51 degrés Celsius n’est pas compatible avec la gravité des blessures du bébé. Or, après plusieurs analyses effectuées, les policiers ont déterminé que l’eau chaude du bain de l’appartement où l’enfant aurait été brûlé coulait à cette température.

À 51 degrés, il faut que les mains aient été plongées dans l’eau de façon continue durant quand même plusieurs minutes , a témoigné Mme Pépin.

Elle ajoute que, selon la documentation médicale, lorsque la température atteint 49 degrés, la peau doit demeurer sous l’eau de façon continue durant au moins dix minutes pour provoquer une brûlure au deuxième degré.

Démarcations

La spécialiste précise que les lignes de démarcation des blessures de l’enfant indiquent aussi qu'elles ne sont pas compatibles avec la thèse de l'accusé qui veut que la fillette se soit brûlée avec l’eau qui coulait du robinet du bain.

La sévérité uniforme des brûlures au deuxième degré profond, les lignes de démarcation nettes aux poignets ainsi qu’à la moitié de la main et le fait que les doigts sont brûlés sur leur circonférence entière ne laissent aucun doute, a-t-elle expliqué au jury.

Son expertise lui permet de conclure que les blessures ont été infligées par une immersion en angle dans un liquide chaud. Elle précise que l’angle peut d’ailleurs avoir été provoqué par un retrait rapide des mains en réaction à la chaleur.

Mme Pépin explique que la réaction normale d’un enfant qui ressent de la douleur est de crier et de retirer sa main de la source de chaleur. Le retrait immédiat de la main sous une eau à une température de 51 degrés aurait sans doute évité une brûlure.

Rappelons par ailleurs qu’aucune autre brûlure n’a été constatée sur le corps de l’enfant, ce qui appuie la thèse selon laquelle l’enfant n’aurait pas été immergée dans le bain.

Apparence des brûlures

Questionnée pour savoir si les brûlures auraient eu un aspect différent si elles avaient été causées par de l’eau chaude qui coule, Mme Pépin est claire.

Quand l’eau coule, on voit un aspect ondulé où l’eau serpente sur la peau. On peut clairement voir où le liquide est passé. On constaterait également une brûlure plus intense à un endroit précis et l’intensité diminuerait au fur et à mesure que l’eau glisse sur la peau, affirme-t-elle. On ne retrouverait donc pas de ligne de démarcation.

Karine Pépin estime que, dans l’ensemble de sa pratique, quelque 60 % des cas qui sont présentés à son équipe sont considérés comme des blessures ayant été causées de manière accidentelle ou présentent une explication médicale qui justifie l'état de la personne blessée.

Le reste des cas, soit 40 %, sont considérés comme plus inquiétants, puisque la thèse du geste intentionnel semble la plus probable.

Selon les informations de Jonathan Roberge