Deux prix pour Brotherhood à Prends ça court

Brotherhood a remporté la coupe du court Mels 2019, le prix le plus important de cette compétition. Il a également gagné le prix Téléfilm Canada.

Déjà primé dans plusieurs festivals, dont le Festival international du film de Toronto, Brotherhood a été tourné par Meryam Joobeur, une réalisatrice tunisienne qui vit à Montréal.

Coproduction de la Tunisie, du Canada, du Qatar et de la Suède, ce film raconte l’histoire d’un berger tunisien ébranlé par le retour de son fils de Syrie.

Les prix d’interprétation féminine et masculine ont respectivement été gagnés par Martine Francke pour son rôle dans Je finirai en prison, d’Alexandre Dostie, et Florin Peltea, pour son rôle dans Juste moi et toi, de Sandrine Brodeur-Desrosiers.