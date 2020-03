Diane Dufresne en version symphonique aux Francos de Montréal

En septembre dernier, la chanteuse présentait à la Maison symphonique de Montréal trois premiers concerts d’une série qui la mènerait par la suite à Ottawa, à Québec et à Paris. La chanteuse est une habituée de ce genre de concerts-événements, elle qui avait présenté en 2005 un spectacle et un album consacrés à Kurt Weill avec l’Orchestre métropolitain, alors dirigé par Yannick Nézet-Séguin.

C'est maintenant sous la direction du chef Jean-Michel Malouf que la diva reviendra à la Place des Arts, les 19 et 20 juin, pour faire entendre à ses fans certains de ses plus grands succès, en plus de plusieurs titres issus de son plus récent album, Meilleur après, lancé en 2018.

Diane Dufresne, qui a célébré ses 75 ans le 30 septembre dernier, est forte de près de 50 ans de carrière. Elle s'est vraiment fait connaître en 1972 avec la sortie de son premier album, Tiens-toé ben, j'arrive!

Les 32es Francos de Montréal seront présentées du 12 au 20 juin prochain.