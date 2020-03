Apprendre à skier, bricoler et cuisiner à l'école

Sur un total de 330 élèves, 270 participent aux « mercredis découvertes ». C'est devenu la marque de commerce de l'école.

Je pense que c'est un levier intéressant pour aimer l'école , lance la directrice de l'école, Catherine Gélineau. Plusieurs élèves n'habitent pas dans notre bassin à l'école Saint-Jean-Baptiste. Ils arrivent de l'extérieur. Et quand je reçois les nouveaux parents, on me dit : "On veut être dans votre école à cause de ce modèle-là".

Catherine Gélineau est directrice de l'école Saint-Jean-Baptiste

Pour arriver à avoir ces après-midis libres, les élèves passent 25 minutes de plus en classe chaque jour le reste de la semaine. De cette façon, aucun temps d'apprentissage en classe n'est perdu.

Plus de place pour le service de garde

Tout est géré par le service de garde de l'école. Toutes les huit semaines, les élèves choisissent une nouvelle activité. Les parents doivent débourser 6 dollars par après-midi pour la plupart des activités.

Pour certaines activités par contre, les coûts sont plus élevés. Par exemple, l'option ski au centre Le Relais coûte 25 dollars sans location d'équipement.

L'argent recueilli sert à financer le salaire des éducateurs, sous la supervision du service de garde.

Jean Thivierge dirige le service de garde de l'école. C'est lui qui a eu l'idée de ces après-midis à l'extérieur des classes en 1989.

Moi je pense qu'il faut qu'il y ait une plus grande place pour les services de garde en milieu scolaire. Jean Thivierge, responsable du service de garde de l'école Saint-Jean-Baptiste

Je crois que l'école, les enseignants, le vase est plein. Moi là, au service de garde avec mes éducatrices, avec l'équipe qu'on est, on peut en faire du parascolaire. [...] On est les spécialistes de la socialisation au niveau du développement de l'enfant.

Jean Thivierge est technicien responsable du service de garde de l'école Saint-Jean-Baptiste

Des parents conquis

Dans les écoles du Québec, les enseignants ont 20 journées pédagogiques pour se rencontrer et préparer leurs cours.

À la base, l'idée des mercredis découvertes était de donner plus de temps aux enseignants pour qu'ils puissent perfectionner leur pédagogie.

Mais aujourd'hui, la direction de l'école soutient que ce sont les élèves et les parents qui demandent le maintien des activités.

Je suis jaloux moi-même de ne pas avoir eu ça quand j'étais plus jeune. François Martel, père de Viviane Martel, élève de 3e année.

Il y a la routine, il y a tout qui embarque le soir. Je n'ai pas le temps d'aller à l'aréna avec ma fille pour patiner une fois par semaine. Mais tout au long de sa maternelle, elle a été patiner chaque mercredi après-midi donc c'est assez intéressant!

Une fois au secondaire, les élèves qui ont connu cette formule s'en ennuient. La jeune Alice Dawson considère que les mercredis découvertes ont contribué à élargir ses horizons.

Le programme a permis à Alice, maintenant au secondaire, d'élargir des horizons.

Qu'en pense le gouvernement ?

En janvier, le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge s'était dit surpris de l'existence de ces journées ou après-midis sans élèves afin de permettre aux enseignants de perfectionner leur pédagogie.

Radio-Canada a tenté à plus d'une reprise d'obtenir un portrait provincial des initiatives semblables à celle de l'école Saint-Jean-Baptiste auprès du ministère de l'Éducation, mais sans succès.