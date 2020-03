Données alarmantes sur le manque d’ambulances en Ontario

Une pénurie d'ambulances frappe au moins 22 régions ontariennes, selon un rapport du Syndicat canadien de la fonction publique, publié mercredi. Les ambulanciers paramédicaux de l'Ontario demandent, notamment, plus de financement de la part du gouvernement provincial.

Ces 5500 ambulanciers paramédicaux affirment recevoir de plus en plus d’appels, mais ne pas avoir plus de ressources.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente la majorité des ambulanciers paramédicaux de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Les 22 régions étudiées par le rapport manquent d'ambulances pour répondre aux besoins de la population grandissante.

Le rapport cite notamment Toronto, Sudbury, Windsor-Essex et Ottawa. La chercheuse du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Chandra Pasma soutient toutefois que ce problème touche toute la province .

Et à l'arrivée des ambulances à l'hôpital, les ambulanciers paramédicaux sont souvent obligés de patienter pour que le patient qu'ils transportent soit admis avant de reprendre la route.

Les ambulanciers ont besoin de plus de ressources pour qu'il y ait plus d'ambulances dans les rues afin de s'assurer que quand vous appelez, une ambulance peut répondre [à votre appel]. Chandra Pasma, chercheuse du SCFP national

Selon Chandra Pasma, la chercheuse du syndicat national à l'origine du rapport Under Pressure: A Statistical Report on Paramedic Services in Ontario, la situation est inquiétante.

En complément : Under Pressure: A Statistical Report on Paramedic Services in Ontario (Nouvelle fenêtre) Rapport produit par le Syndicat canadien de la fonction publique (en anglais)

On voit les mêmes tendances partout dans la province. Je crois que s'il y a 50 ou 500 retards dans votre région, il y a toujours le risque que si vous appelez pour une ambulance, elle n'arrive pas parce qu'elle est à l'hôpital , dit-elle.

Les membres [du syndicat] sont déjà très nerveux, très stressés. Nous sommes au bout du rouleau , dit Stephanie Taylor, une ambulancière paramédicale depuis 16 ans.

Les ambulanciers paramédicaux de la fonction publique demandent notamment plus de financement provincial pour les services médicaux d'urgence, les hôpitaux et les programmes de santé publique.

Notre gouvernement est déterminé à réduire les délais des ambulances. Dans le cadre de notre plan de modernisation des services de santé d'urgence, nous investirons dans la mise à niveau de la technologie utilisée par les centres de communication des ambulances pour réduire les temps d'attente pour les services d'urgence critiques. Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario

Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La ministre de la Santé de l'Ontario Christine Elliott dit prendre la situation très au sérieux .

Je sais que la situation à Ottawa est particulièrement préoccupante. Nous voulons nous assurer que les bonnes personnes puissent répondre aux soins au bon moment , a-t-elle dit à l'Assemblée législative de l'Ontario, mercredi.

Nous travaillons très fort pour nous assurer que nos ambulanciers paramédicaux puissent reprendre la route pour offrir les services qu'ils sont censés fournir. Christine Elliott, ministre de la Santé de l'Ontario