L'évaluation foncière de maisons mobiles passe mal à Matane

Dans une municipalité où le prix moyen des maisons est de 150 000 $, un bungalow dans le quartier Bon-Pasteur ou Saint-Rédempteur peut facilement se vendre à 115 000 $. En comparaison, des maisons modulaires sont maintenant évaluées à plus de 120 000 $, voire 140 000 $.

Doublement pénalisés

Comme le taux de taxation a été augmenté de 0,11 ¢ pour s’établir à 1,37 $ du 100 $ d’évaluation, des résidents ont reçu une facture de 2600 $ pour une maison, sans solage, installée sur un terrain en location.

L'impôt foncier de nombreux propriétaires de maisons modulaires a fait un bond qui varie entre 300 $ et 450 $. Dans d'autres secteurs de la ville, en moyenne, l'augmentation, qui a été annoncée lors de la présentation du budget, est de moins de 60 $.

Outre l'impôt foncier, les propriétaires de maisons mobiles estiment que leurs maisons ne sont plus concurrentielles sur le marché de la revente, notamment en raison de la faible valeur de beaucoup de maisons unifamiliales.

Un parc de maisons mobiles (archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Genevievre Trudeau, dont la maison vaut, selon le nouveau rôle d’évaluation, 24 000 $ de plus, ne se fait pas d’illusions. Je sais très bien, dit-elle, que personne ne va acheter ma maison mobile, même si moi, je la trouve bien belle. Il n’y a personne qui va l’acheter à 140 800 $ avec un terrain qui ne m’appartient pas. Oui, j’ai fait faire un agrandissement, mais il reste qu’une maison mobile, ça ne prend pas de valeur.

Selon Stéphane Roy, évaluateur agréé et directeur du service d’équilibration de la firme Servitech qui a réalisé l’évaluation foncière de Matane, toutes les maisons ont été évaluées en fonction de leur valeur marchande.

La loi prévoit que ce portrait du marché immobilier doit être brossé 18 mois avant l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation. Pour évaluer les maisons modulaires, Servitech a analysé les ventes de janvier 2016 à septembre 2018, pour un échantillon total de 11 maisons, dont six ont changé de mains en 2017. Le prix moyen, c’était 87 000 $ alors que l’ancienne évaluation, c’était 76 000 $. Il y en a quand même dans la liste des maisons que j’ai présentées des maisons qui se sont vendues 45 000 $, elles étaient évaluées à 36 000 $.

Selon M. Roy, les maisons d’entrée de gamme sont actuellement celles qui se vendent le mieux sur plusieurs marchés immobiliers. En moyenne, les maisons modulaires de l’échantillon se sont vendu 14 % plus cher que leur évaluation municipale.

Cette mesure qui s’est traduite par une augmentation moyenne de la valeur moyenne du parc de maisons mobiles de 11 %, ce qui s’est transposé en hausses variables, généralement entre 5 % et 20 %, pour chaque propriétaire. Chaque immeuble, explique Stéphane Roy, doit être évalué à son mérite à partir du segment de marché qui s’y applique. Dans le cas des maisons mobiles, ce sont les transactions d’immeubles comparables, des transactions issues du parc immobilier du même secteur.

Pour Geneviève Trudeau, ces explications ne suffisent pas. Dans son quartier, une maison modulaire est inhabitée depuis une douzaine d’années, dit-elle. Cette maison, c’est impossible, si un évaluateur agréé est allé la voir, qu’il ait osé faire une augmentation de 8,4 %. Il n’y a plus rien qui tient. Elle est juste bonne à débâtir. Elle a été évaluée cette année à 81 200 $ , raconte la résidente du parc de maisons mobiles.

Des solutions?

Lundi soir, la petite salle de classe où se réunit temporairement le conseil municipal en attendant la fin des réparations de l’hôtel de ville était pleine à craquer.

La séance du conseil municipal a eu lieu devant une salle bondée. Photo : Radio-Canada

De nombreux résidents du parc de maisons mobiles ont interpellé les élus pour leur demander d'alléger leur fardeau fiscal.

Ils ont déposé une pétition pour que la Ville demande à Servitech de revoir leur évaluation sans que chaque propriétaire ait à débourser un montant de 60 $, comme c’est le cas actuellement lorsqu’un citoyen veut contester son évaluation municipale.

Cette option a été refusée par les conseillers qui leur demandent de faire la démarche individuelle. La possibilité que la Ville revoie le taux de taxation pour le quartier a aussi été exclue.

Malheureusement pour ces contribuables, tout est un peu déjà joué. La Ville a adopté son budget, le rôle d’évaluation pour les trois prochaines années a été accepté.

De plus, compte tenu des investissements en infrastructures à venir, les élus ont clairement fait savoir qu’une baisse du taux de taxation n’était pas dans les cartons à court terme.

Les résidents ont alors demandé s’ils pouvaient devenir propriétaires de leur terrain, actuellement en location aux coûts de 35 $ par mois. Le maire suppléant, Steve Girard, a invité les citoyens à déposer une requête qu’il a promis d’analyser.

La possibilité pour les résidents de devenir propriétaire de leurs terrains pourrait s’avérer avantageuse, admet Geneviève Trudeau. On ne peut pas faire un emprunt hypothécaire pour acheter une maison mobile, on doit faire un prêt personnel, indique-t-elle. Quand on veut la vendre notre maison, ça prend des gens qui ont de l’argent, mais ceux qui veulent, ce sont souvent des gens qui n’ont pas beaucoup d’argent. Être propriétaire de son terrain, c’est une valeur ajoutée à notre bâtisse et de toute manière, on les paie déjà les taxes sur le terrain.

Selon la loi, même si le terrain est loué à la Ville, les propriétaires de maisons mobiles paient les taxes municipales sur la valeur du terrain.

En attendant la conclusion d’éventuelles démarches avec la Ville de Matane, les résidents du parc de maisons mobiles auront certainement un œil attentif sur le marché immobilier de l’été 2021. C’est à ce moment-là que seront réalisées les analyses pour le prochain rôle d’évaluation foncière qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.