Un groupe d'élèves de Sainte-Marie rapatrié d'Italie en raison du coronavirus

Partis le 28 février dernier — aucun avis d'Ottawa n’avait encore été émis à ce moment-là — les étudiants de la Polyvalente Benoît-Vachon devaient profiter des paysages italiens jusqu'au 9 mars prochain.

La Commission scolaire Beauce-Etchemin (CBSE) en a finalement décidé autrement, à la suite de l'émission d'un avis consulaire de niveau 3 recommandant aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel au nord de l’Italie.

Sage et responsable

La CBSE Commission scolaire Beauce-Etchemin a d'abord tenté d'évaluer les autres options qui s'offraient au groupe dans le sud de l'Italie.

Face au défi logistique que cela représentait, la commission scolaire a tranché pour un retour précipité, et ce, même si la décision de rompre le contrat avec l'agence de voyages Global Tourisme International ne lui appartenait pas.

On a pris l’autorité qu’on n’avait pas et on a décidé [...] en bon père de famille, comme on dit, (de ramener) tout le monde aujourd’hui , explique Marie-Ève Dutil, directrice par intérim du Secrétariat général et services corporatifs de la CSBE.

Il s'agit d' une décision sage et responsable , ajoute-t-elle. L’agence de voyages a réussi à trouver 40 places sur trois vols différents .