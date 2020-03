Vidéo virale : un rappeur reprend une chanson country muni d'un AK-47

C’est probablement l’une des vidéos les plus bizarres et déconcertantes à avoir créé l’événement dans les derniers mois. Le rappeur RMR, jusqu’ici pratiquement inconnu, a repris une vieille chanson du groupe de country Rascal Flatts, dans un vidéoclip pour sa chanson Rascal, où on le voit manier un AK-47 et d’autres fusils d’assaut.

Le contraste entre la douceur de la mélodie et l’ambiance inquiétante de la vidéo est saisissant. On y voit d’abord le nouveau venu RMR (prononcé Rumor, en anglais) entonner une version a capella bien sentie du refrain de These Days, le premier succès des Rascal Flatts à atteindre le classement Billboard en 2002.

Vêtu d’une veste pare-balle griffée Yves Saint Laurent et d’un chandail de camouflage, le jeune homme est cagoulé, tout comme ses acolytes, qui posent de façon menaçante derrière lui en exhibant un arsenal de fusils et de pistolets de différents calibres.

Après l’introduction, le rappeur se lance dans une réinterprétation de Bless the Broken Road, un classique du country écrit par Marcus Hummon, Bobby Boyd et Jeff Hanna en 1994. Encore une fois, la ligne de piano joyeuse et entraînante (sans aucune batterie) est en contradiction directe avec les rythmes lourds normalement associés au hip-hop.

D’abord enregistrée par le Nitty Gritty Dirt Band, Bless the Broken Road a été par la suite popularisée par le groupe américain Rascal Flatts. Cette version a remporté un prix Grammy pour la meilleure chanson country en 2006.

Dans sa version, plutôt que de parler de divorce et du chemin de Dieu vers l’amour, RMR évoque les femmes qui lui ont brisé le cœur et qu’il s’affaire maintenant à arnaquer. De par son mélange entre le country et l’esthétisme du hip-hop, la chanson rappelle le tube récent de Lil Nas X, Old Town Road.

Dans une entrevue accordée au Rolling Stone, l’artiste originaire de Los Angeles, qui refuse de dévoiler son vrai nom, a expliqué ce qui l’a mené vers cet étrange mélange de genres. Ayant grandi entre Atlanta et Los Angeles, RMR affirme que ce sont ses voyages fréquents entre les deux villes qui lui ont inspiré son amour du country.

« J’ai écouté Toby Keith. J’ai écouté Jason Aldean. J’écoute tous ces artistes depuis 2006 », explique-t-il.

« De plus, j’aimerais mentionner Rascal Flatts. [Le chanteur], Gary LeVox, est l’un de mes préférés de tous les temps, parce qu’il a cette voix... Je l’écoute depuis si longtemps. »

S’il cite également dans ses influences les groupes Blink-182, The 1975, John Mayer, Drake et Jay-Z, il se garde de classifier sa musique dans un genre particulier.

Je suis un artiste new age. Je suis le futur. Je représente ce que les gens voudront écouter d’ici deux à cinq ans. Le rappeur RMR

RMR spécifie qu’il ne s’est pas entendu au préalable avec Rascal Flatts, ni avec les compositeurs originaux, pour utiliser la mélodie de Bless the Broken Road.

Sa chanson a rapidement été retirée de la plateforme Apple Music et de YouTube, où la vidéo a été remplacée par un message stipulant que « la vidéo contient du contenu appartenant à Universal Music Publishing Group (UMPG), qui l’a bloqué [aux États-Unis] sur la base de droits d’auteurs ». Toutefois, le vidéoclip était toujours disponible chez nous, au Canada, au moment de la publication de cet article.

Jeff Hana, qui a coécrit Bless this Broken Road, les Rascal Flatts et UMPG ont tous refusé de commenter l’affaire.

Bien qu’il a publié plusieurs titres sur la plateforme de diffusion SoundCloud – titres qui ne ressemblent en rien à Rascal –, on en sait peu pour l’instant sur cet artiste qui semble sortir de nulle part, sinon qu’il serait âgé de 23 ans, mais l’étiquette CMNTY RCRDS (prononcé Community Records, en anglais) a déjà signé une entente avec lui.