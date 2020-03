Un couple de retraités se donne 5 mois pour traverser l'Ouest canadien à pied

Après après avoir parcouru le Sentier transcanadien de Saint-Jean, Terre-Neuve à l'Ontario en 2018 et 2019, Julie Chatelain et Simon Lanoix reprendront leur marche en mai pour arriver à Victoria, en Colombie-Britannique, à l'automne.

Le couple franco-ontarien a eu l'idée de traverser le Canada à pied lors du 150e anniversaire de la Confédération en 2017. Les deux aventuriers faisaient déjà de la randonnée depuis 35 ans.

On a décidé que c'était probablement une bonne idée de faire une grande randonnée chez nous , se souvient Julie Chatelain.

La marche, c'est facile à faire et ça nous rend dans des niveaux de méditation et d'extase assez fantastiques. Julie Chatelain, randonneuse

Au départ, leur projet leur a valu de se faire traiter de fous par leur famille et leurs amis, mais ils ne regrettent pas la première partie de leur voyage, de Saint-Jean, Terre-Neuve à l'Ontario.

Ça a été une expérience incroyable, raconte Julie Chatelain. Dans les Maritimes, le point culminant était la générosité des gens. Souvent, on demandait s'il y avait un endroit où camper et on nous répondait : "Non, vous allez coucher chez nous."

Le couple se souvient d'un grand moment d'extase quand ils ont vu passer un troupeau de caribous sur le sentier T'Railway, dans la toundra terre-neuvienne. Pour sa part, Simon Lanoix a découvert ses ancêtres sur le Chemin du Roy, au Québec.

Julie Chatelain est impatiente de reprendre son périple. Photo : JuSi Adventures

Les deux retraités ont aussi connu des moments plus difficiles, comme à Maniwaki, dans l'Outaouais, quand ils ont dû affronter des nuages de moustiques.

On se sert beaucoup de l'humour pour traverser les moments plus difficiles. Simon Lanoix, randonneur

Le couple se prépare maintenant à parcourir l'Ouest canadien à pied. Ils comptent entrer au Manitoba à la mi-mai, passer les Rocheuses en août et arriver à Victoria le 17 octobre.

Beaucoup de gens veulent nous accompagner pour le dernier jour ou quelques jours de cette semaine-là , explique Simon Lanoix, qui a vécu avec Julie Chatelain à Victoria pendant près de 35 ans.