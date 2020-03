L'homme de 52 ans accusé d'agression sexuelle sur une fillette de 11 ans demeure détenu

La juge Danielle Côté a pris cette décision pour assurer la sécurité du public . C’est ce qu’on réclamait du côté du ministère public. On désirait que [le suspect] demeure détenu pour la suite des procédures , explique Laïla Belgharras, procureure aux poursuites criminelles et pénales.

Me Mélissa Gilbert, avocate de la défense, se dit pour sa part déçue que son client n’ait pas été remis en liberté. M. Dumont a proposé des garanties qu’il pouvait offrir dans le cadre de sa remise en liberté. On comprend que c’est un individu qui n’avait pas vraiment d’adresse ici. On avait proposé quelques alternatives. Malheureusement, le tribunal en a décidé autrement , souligne-t-elle.

Sylvain André Dumont a comparu au palais de justice de Sherbrooke pour des accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels. Photo : Service de police de Sherbrooke

Le fil des événements

L’agression présumée de la fillette de 11 ans serait survenue samedi dernier, vers 14 h, au Carrefour de l’Estrie. Alors qu’elle magasinait en compagnie de sa mère, un homme se serait approché d’elle et aurait glissé sa main sur les parties génitales de l’enfant. Un témoin et un agent de sécurité seraient intervenus.

Il a été relaté au tribunal, mercredi, que Sylvain André Dumont a des antécédents judiciaires pour des gestes à caractère sexuel commis en 2003 en Colombie-Britannique et en 2004 à Sherbrooke. Dans les deux cas, les victimes étaient des fillettes d'âge mineur et il avait touché leurs parties intimes dans des magasins.

La juge Danielle Côté a aussi été informée que l'accusé détenait un billet d'avion pour Vancouver et son départ était prévu pour jeudi. Sylvain André Dumont a fait quelques travaux comme peintre en bâtiment et il a affirmé que sa vie est maintenant là-bas.

Le SPS Service de police de Sherbrooke à la recherche d’autres victimes potentielles

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) est actuellement à la recherche d’autres victimes potentielles. On parle de samedi après-midi. Il y a beaucoup de gens. On peut présumer que l’individu a fait d’autres victimes dans le centre commercial ou dans le grand Sherbrooke , avance Martin Carrier, porte-parole du SPSService de police de Sherbrooke .

Les personnes qui auraient pu être victimes du suspect, Sylvain André Dumont, sont invitées à contacter le Service de police au 819 821-5555.

Pour le moment, les autorités ne font pas de lien pour le moment entre cette affaire et celle de l’adolescent de 15 ans qui a été agressé il y a quelques semaines dans la salle de bain près du mail central du Carrefour de l'Estrie.

Avec les informations de Marie-France Martel