Tim Hortons présente des excuses à ses clients victimes de problèmes informatiques

Certains reprochent à l’entreprise de n’avoir pas répondu assez vite à leur plainte et à leur demande de remboursement.

Tim Hortons permet aux clients de payer leurs commandes avec des fonds préchargés dans l’application. Cette dernière compte environ 2 millions d’utilisateurs. L’entreprise estime que 20 000 d’entre eux ont subi des problèmes du 20 décembre au 21 février.

Tim Hortons présente des excuses pour le manque de service à la clientèle à la suite des plaintes reçues, a déclaré la porte-parole Meaghan Giffin le 26 février. Elle a reconnu que ces clients méritaient un meilleur service.

Jerry Clarke, un résident de Fredericton au Nouveau-Brunswick est mécontent de la réponse fournie par Tim Hortons. Il a refusé une carte cadeau offerte par l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Edwin Hunter/CBC

Un résident de Fredericton, Jerry Clarke, a expliqué ses déboires dans le cadre d’une entrevue accordée le 10 février. Ses problèmes, dit-il, ont commencé après une mise à jour de l’application. Cette dernière lui donnait un message d’erreur quand il essayait de faire une commande. Il dit que les quelque 21 $ qui devaient figurer sur son compte avaient disparu.

Jerry Clarke affirme qu’il a tenté de communiquer avec l’entreprise plusieurs fois par l’entremise de l'application et du site Internet, et qu’il a reçu environ trois semaines plus tard un relevé de ses transactions indiquant que son solde était à zéro. Il affirme que ce relevé ne correspondait pas à celui que lui montrait l’application.

Une résidente de Mission, en Colombie-Britannique, Sarah-Beth Hogg, dit qu’elle avait préchargé 25 $ après la mise à jour. Mais lorsqu'elle a à nouveau essayé d’utiliser l’application, elle n'avait plus accès à son compte. Elle a constaté plus tard que son solde était aussi à zéro et que ses récompenses reçues dans le cadre du programme de fidélité de Tim Hortons avaient également disparu.

Sarah-Beth Hogg n'a obtenu des réponses à ses questions que lorsque CBC s'est intéressé à l'affaire. Photo : Gracieuseté/Sarah-Beth Hogg

Sarah-Beth Hogg dit aussi qu’elle a tenté plusieurs fois d’obtenir de l’aide de Tim Hortons, mais le numéro de son dossier qu’on lui avait donné au téléphone ne menait à aucune information sur ses appels et ses plaintes.

Un résident de Toronto, Tim Skulish, rapporte des difficultés similaires. Il relate qu’avant la mise à jour de l'application, il avait activé trois cartes-cadeaux totalisant 50 $. Après la mise à jour et les difficultés d’accéder à son compte, il a constaté que les 50 $ n’y figuraient plus. Toute cette expérience est frustrante et injuste, dit-il. Mais il compte rester un client de Tim Hortons malgré tout.

Une mise à jour en plusieurs étapes, explique Tim Hortons

Tim Hortons a entrepris en novembre une série d’étapes transitoires, explique son directeur du numérique et du programme de fidélité, Matt Moore. La nouvelle application a été déployée lentement et progressivement à compter de décembre, ce qui a permis de découvrir certains problèmes informatiques et corriger les plus urgents avant de poursuivre le processus, précise-t-il.

La nouvelle application exigeait que les clients s’y connectent à nouveau, ce qui a causé des «défis» pour un certain nombre d’utilisateurs, ajoute M. Moore. Le problème, selon lui, semblait provenir particulièrement d’un fournisseur de courriel.

Quant au fait que des clients ne voyaient plus le solde à leur compte, M. Moore explique que l’argent n’avait pas disparu. Il y avait eu un changement de base de données et leur solde se trouvait toujours dans l’ancienne, dit-il. Le problème a été réglé à la mi-février et tous les clients devraient voir leur solde, assure-t-il.

Des clients demeurent mécontents

Jerry Clarke ajoute qu’il n’est plus un client de Tim Hortons. L’entreprise lui a offert une carte-cadeau, comme à Mme Hogg et à M. Skulish, mais il dit qu’il l’a refusé et qu’il réclame plus d’explications de la part de Tim Hortons.

Sarah-Beth Hogg dit aussi qu’elle n'achètera plus de café TimHortons et qu’elle a supprimé l’application de l’entreprise.

Avec les renseignements d'Yvonne Colbert, de CBC