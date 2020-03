Michael Bloomberg abandonne la course à l'investiture démocrate

C'est ce que l'ex-maire de New York a annoncé, mercredi, par voie de communiqué. Il se range du côté de Joe Biden, estimant que ce dernier est désormais le meilleur candidat pour battre Donald Trump.

M. Bloomberg a déclaré : il y a trois mois, j'ai présenté ma candidature à la présidentielle pour battre Donald Trump. Aujourd'hui, je me retire de la course pour la même raison : battre Donald Trump [...].

Je ne vous remercierai jamais assez pour votre soutien et votre travail sans relâche sur la sécurité et le contrôle des armes à feu et sur les changements climatiques. Cette course va au-delà des candidats, au-delà de la politique. Il s’agit de battre Donald Trump et, avec votre aide, nous y parviendrons.

Déclaration de Michael Bloomberg sur Twitter, mercredi le 4 mars 2020