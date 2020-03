Coronavirus : Avril Lavigne reporte ses spectacles en Asie

Avril Lavigne s'ajoute aux musiciens et musiciennes qui ont reporté leurs spectacles à l'étranger en réponse au nombre croissant de cas de coronavirus dans le monde.

La chanteuse pop canadienne a publié un message à ses fans sur les réseaux sociaux, disant qu'elle ne se rendrait pas en tournée en Asie en avril et en mai en raison de l'épidémie de COVID-19.

Elle a affirmé que son équipe et elle-même étaient profondément déçues de devoir prendre cette décision et a encouragé tous ses fans à prendre soin d'eux et d'elles.

Avril Lavigne a ajouté qu'elle espérait annoncer bientôt de nouvelles dates pour ces spectacles.

De son côté, le groupe québécois Les Cowboys Fringants a publié un message disant que sa tournée en France était maintenue pour le moment. Ceci, malgré le fait que le gouvernement français a décidé d’annuler les regroupements en milieu confiné de plus de 5000 personnes.

Au contraire, d'autres groupes ont déjà décidé de reculer sur leurs plans de tournée.

Les rockeurs montréalais Wolf Parade ont déclaré aux gens détenant des billets pour leurs spectacles qu'il serait irresponsable et potentiellement risqué de poursuivre leur tournée européenne et britannique. Les groupes américains Green Day et National ont eux aussi suspendu leurs projets à l'étranger.