L’Alberta investit 6,5 M$ pour le centre de traitement des dépendances de la réserve Blood

Le gouvernement provincial a annoncé un financement de 6,5 millions de dollars sur trois ans pour agrandir le centre de traitement des dépendances qui a été ouvert par la Tribu des Blood il y a un an.

Grâce à ce financement de 2,2 millions de dollars par an, durant trois ans, la capacité d'accueil du centre passera de six à 24 lits.

Plus de 200 personnes ont déjà été traitées dans cet établissement. Cent cinquante sont sur une liste d’attente.

[Ce centre] est géré par notre communauté et conçu pour notre communauté, souligne le président-directeur général de l’établissement, Kevin Cowan. Ce financement supplémentaire va avant tout nous permettre de sauver des vies et d’aider, au sein de notre communauté, plus de personnes aux prises avec des problèmes de dépendance.

Selon le gouvernement, 1200 personnes seront ainsi aidées chaque année.

Un autre financement supplémentaire de 480 000 $ a été annoncé. Il est destiné au Service de police de la Tribu des Blood. Il permettra d’embaucher cinq policiers supplémentaires.

[Nous] formons notre personnel pour qu’il assiste à des événements communautaires, qu’il s'assoit avec les gens et qu’il construise une relation, explique le chef de la police de la Tribu des Blood, Melting Tallow. C’est ce que nous essayons de faire, mais c’est difficile quand nous devons répondre à de nombreux appels.

Les nouveaux policiers commenceront leur travail au mois de mai pour un an. Melting Tallow aimerait que la province investisse à plus long terme.