Des cyclistes déplorent le faible financement du réseau cyclable de Sherbrooke

Bien qu’elle se réjouisse de toute amélioration apportée au réseau cyclable, Anne-Catherine Pilon, membre du regroupement Vélo Urbain Sherbrooke (VUS) croit que la Ville de Sherbrooke pourrait en faire davantage pour améliorer le transport actif.

La cycliste cite d’ailleurs le plan directeur des transports actifs qui, selon elle, prévoit 750 000$ par an pour le développement du réseau cyclable.

On a été un peu surpris[...] c’est peu considérant l’urgence climatique. Anne-Catherine Pilon, membre du regroupement Vélo Urbain Sherbrooke

Pour le groupe VUS, l’ajout de bandes cyclables dans les arrondissements de Rock-Forest et Ascot sont des nouvelles encourageantes.Toutefois, Anne-Catherine Pilon souligne que plusieurs tronçons de pistes cyclables ne sont pas reliés entre eux et que « la discontinuité apporte un manque de sécurité ». Selon elle, des pistes continues rendraient le réseau plus rapide et il deviendrait ainsi une alternative intéressante à la voiture.

Mme Pilon croit aussi que la création de pistes cyclables, donc protégées par un terre-plein, plutôt que de bandes cyclables, marquées en bordure de rue, rendrait la pratique du vélo plus accessible aux familles de la région.

Circulant en vélo à l’année, la cycliste a tenu à souligner le déblaiement des pistes cyclables lors de la période hivernale. Pour leur part, les bandes cyclables ont rapidement été ensevelies sous les bancs de neige rendant le partage de la route avec les voitures plus ardu.

La Ville de Sherbrooke soutient toutefois qu'il ne s'agit que d'une portion des investissements. D'autres montants pourraient s'ajouter via d'autres enveloppes budgétaires. L'an dernier plus de 1M$ ont été injectés dans le réseau cyclable.