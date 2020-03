Le Drakkar coulé facilement par l’Armada

La flotte blainvilloise a facilement gagné 5-0 au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.

L’assaut a été lancé à la 16e minute avec un effort individuel de Miguël Tourigny, qui a traversé la glace avant de déjouer Lucas Fizpatrick pour faire vibrer le cordage de son filet.

Les occasions n’ont pourtant pas manqué pour le Drakkar qui n’a pas su profiter des brèches de la défense adverse.

Situation inverse du côté de l’Armada qui a doublé son avance à la moitié de la deuxième période avec un but de Zachary Roy.

Cinq minutes plus tard, Simon Pinard a lui aussi trouvé le fond du filet du Drakkar.

L’Armada avait toujours le vent dans les voiles en troisième période, au déplaisir probable des plus de 2000 spectateurs qui avaient convergé vers le Centre Henry-Leonard.

Yaroslav Likhachev et Maxim Bykov ont logé deux projectiles de plus dans le but adverse, amenant le score final à un humiliant 5-0.

Le Drakkar se mouillera à nouveau vendredi soir et tentera de mettre un terme à sa série de défaites contre les Olympiques de Gatineau.