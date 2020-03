Le salon des produits de la mer de Boston est reporté à cause du coronavirus

Le plus grand salon des produits de la mer en Amérique du Nord, celui de Boston, est reporté à la suite des craintes inspirée par la propagation du coronavirus COVID-19.

Le salon annuel Seafood Expo North America devait rassembler des milliers de délégués de l'industrie des pêches et de la transformation des produits marins à Boston du 15 au 17 mars.

Mais les organisateurs ont annoncé mardi que le tout est reporté jusqu’à nouvel ordre, le temps d’étudier d’autres options. De nombreux participants s'inquiètent pour leur santé et craignent que les transports soient restreints à cause du virus, expliquent les organisateurs. Ils s’engagent toutefois à trouver une solution pour que le salon ait lieu plus tard cette année.

Le COVID-19 a infecté jusqu’à présent 91 000 personnes dans 74 pays et entraîné la mort de 3100 patients. Plus de 80 000 cas sont signalés en Chine.

Au Canada, les responsables de la santé publique rapportent jusqu’à présent 33 cas de COVID-19, dont 20 en Ontario et 1 au Québec. Au moins 118 personnes sont infectées aux États-Unis, dont 2 au Massachusetts.

La liste des exposants inscrits au salon de Boston compte plus d’un millier d’entreprises d’environ une soixantaine de pays, dont certaines des provinces de l’Atlantique.

Nathanael Richard, directeur des affaires chez Cape Bald Packers à Cap-Pelé, dit avoir reçu un message des organisateurs du salon mardi après-midi.

Je n’étais pas très, très surpris. Je sentais depuis la fin de semaine que la crise s’amplifiait, surtout en Amérique du Nord. Il y a eu plein d’autres salons et d’expositions d’autres industries qui ont été annulés. Certains pays européens interdisaient même la tenue d’événements importants comme ceux-là. Pour moi, c’était assez inévitable, mais c’est sûr que c’est dommage , affirme Nathanael Richard.

Nathanael Richard, directeur des affaires chez Cape Bald Packers Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Le salon de Boston est normalement un rendez-vous incontournable pour l’entreprise, souligne-t-il.

Tous les gros producteurs, tous les gros acheteurs de l’industrie sont là. Donc c’est l’occasion pour nous de s’asseoir face à face avec nos clients les plus importants, de faire le point sur la saison qui vient de passer et planifier celle qui s’en vient , explique M. Richard.

Ce n’est pas parce que le salon n’aura pas lieu que les affaires ne vont pas continuer, mais il faudra faire autrement. Nathanael Richard, directeur des affaires chez Cape Bald Packers

Cooke Aquaculture, dont le siège social est au Nouveau-Brunswick, et sa filiale True North Seafood comptaient aussi y participer. Un porte-parole de Cooke, Andrew Lively, souligne que le salon est très important pour l’industrie des produits marins, mais il dit comprendre la décision de le reporter.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait réservé six kiosques. Le premier ministre, Blaine Higgs, et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore, devaient y participer.

Nous sommes déçus, mais certainement pas surpris , a déclaré Ross Wetmore en ajoutant qu’il est préférable d’être prudent.

Le report du salon de Boston est décevant, mais non surprenant, explique le ministre Ross Wetmore. Photo : CBC

Les provinces de l’Atlantique ont de la chance d’éviter la contamination jusqu’à présent, mais il est possible que ce ne soit plus le cas si des résidents contractent le virus à l’extérieur, indique le ministre Wetmore. Un grand rassemblement comme celui de Boston peut comporter des risques de propagation du virus, dit-il.

Danny Dumaresque, propriétaire de l’entreprise Labrador Gem Seafood à Saint-Jean, à Terre-Neuve, dit qu’il participe au salon depuis 30 ans. Son entreprise doit maintenant changer ses plans et adopter une nouvelle approche, explique-t-il.

De 200 à 300 délégués de Terre-Neuve-et-Labrador se rendent à Boston chaque année, estime M. Dumaresque. Le salon est habituellement un endroit où de nombreuses entreprises concluent des ententes commerciales, explique-t-il, mais il reconnaît aussi que la situation est sérieuse et qu’il faut être prudent.

Avec des renseignements de l’émission La matinale, d’ICI Acadie, et de CBC