Coronavirus : l'Italie va fermer toutes ses écoles

Selon plusieurs agences italiennes, qui citent des sources gouvernementales, toutes les écoles et universités du pays vont être fermées jusqu'à la mi-mars pour empêcher une plus grande propagation du COVID-19.

La décision aurait été prise au cours d'un conseil des ministres réuni à Rome autour du chef de gouvernement Giuseppe Conte. Le ministre de l'Éducation s'est contenté de dire qu'une décision à ce sujet sera prise dans les prochaines heures .

Jusqu'ici, seules les institutions d'enseignement des régions du nord, les plus touchées par le coronavirus, avaient été fermées il y a quelques jours. Une dizaine de municipalités ont aussi été placées en quarantaine.

Plus de 2500 Italiens ont été infectés par le COVID-19 et 79 d'entre eux en sont morts, selon le plus récent bilan fourni hier par la Protection civile. Le pays est devenu le principal foyer de propagation de la maladie en Europe.

L'Arabie saoudite a pour sa part décidé de suspendre temporairement la Omra, le petit pèlerinage musulman qui peut être entrepris tout au long de l'année, rapporte l'agence de presse officielle SPA.

Cette décision concerne les citoyens (saoudiens) et les (résidents) étrangers et vise à assurer la sécurité des foules , ajoute l'agence, citant une source au sein du ministère de l'Intérieur.

L'octroi de visas pour la Omra avait été suspendu la semaine dernière.

La Corée du Sud et l'Iran rapportent une progression plus faible du COVID-19

Les autres deux principaux foyers de propagation du coronavirus à l’extérieur de la Chine, la Corée du Sud et l’Iran, rapportent mercredi une baisse significative du nombre de nouveaux cas enregistrés depuis 24 heures.

À Séoul, des soldats sud-coréens portant des combinaisons de protection continuent leur opération de désinfection, en cours depuis plusieurs jours. Photo : Reuters / Heo Ran

Séoul, qui avait déclaré 851 nouveaux cas de COVID-19 mardi, n'en a répertorié que 435 autres depuis, ce qui constitue la progression de la maladie la plus faible en une semaine.

Au total, 5621 personnes ont contracté la maladie dans le pays, dont 32 qui y ont succombé, soit deux de plus que la veille.

Téhéran a pour sa part fourni un bilan de 586 nouveaux cas mercredi, contre 835 la veille. La République islamique enregistre maintenant 2922 cas, dont 92 se sont avérés fatals, en hausse de 15 par rapport à mardi.

En Chine, où l’épidémie a pris naissance l’automne dernier, les autorités ont recensé 119 nouveaux cas de contamination pour un total de 80 270 personnes infectées au COVID-19. 37 nouveaux décès portent le bilan cumulatif à 2981.

Au Canada, 33 cas de COVID-19 ont été dépistés, soit 20 en Ontario, 12 en Colombie-Britannique et un au Québec.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi que le taux de mortalité du COVID-19 s'établissait désormais à 3,4 %. Autrement dit, plus de 96 personnes infectées sur 100 arrivent à récupérer.

Plus de détails à venir.