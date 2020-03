Le président du BAPE sur GNL Québec déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts

On apprenait mardi que Denis Bergeron a été consultant et vérificateur pour l’Association canadienne de l’industrie chimique (ACIC), une organisation active dans l’industrie gazière et pétrochimique. M. Bergeron a été nommé comme commissaire permanent au BAPE à la fin de son mandat avec l’ACIC en 2011.

Or, dans sa déclaration d’absence de conflit au sujet du projet de construction d’un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay, Denis Bergeron affirme : Je ne vois pas de conflit d'intérêts potentiel, ni apparence de conflit advenant ma désignation pour agir à titre de commissaire-enquêteur et il n'y a, à ma connaissance, aucune situation qui pourrait entacher ma crédibilité.

Le président déclare également : « Je n'ai aucun lien ni intérêt quelconque avec le milieu susceptible d'être touché par le projet ni avec les requérants connus de la demande d'audience publique. »

Denis Bergeron sera présent mercredi soir à la rencontre préparatoire du BAPE à l’hôtel le Montagnais de Chicoutimi. Le commissaire Laurent Pilotto et lui devront répondre aux questions du public, notamment celles touchant leur intégrité professionnelle.