Prêtre pédophile : l'archidiocèse de Moncton doit se défendre malgré un autre litige

L'archidiocèse espérait obtenir plus de temps jusqu’à ce qu’il parvienne à une entente à l'amiable avec son assureur pour indemniser des victimes ou jusqu’à ce que la cour tranche la question. L'archidiocèse dit manquer d'argent.

Mais pour le juge, reporter la poursuite des plaignants serait une injustice plus grave envers eux que les inconvénients et les frais encourus par l'archidiocèse.

L’un des plaignants, Jean-Paul Melanson, ressent une victoire.

On est content, c'est sûr et certain. Ça fait longtemps qu'on attend. Il est temps que ce soit là, que ce soit terminé et qu'on vire la page pour terminer. C'est huit ans. D'après moi, c'est un autre abus , affirme M. Melason.

L’autre plaignant, Victor Cormier, à hâte de se faire entendre en cour.

C'est important pour nous autres de se faire entendre, d'aller en cour au moins, de montrer ce qui s'est passé à Cap-Pelé. Au moins, on va pouvoir se faire entendre. On va pouvoir les amener en cour pour qu'il y ait de la justice , souligne M. Cormier.

Jean-Paul Melanson attendait depuis des années pour savoir si la cour allait entendre sa cause ou non. Ce sera le cas ce printemps. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

L'archevêque Valéry Vienneau dit comprendre la décision du juge.

On accepte la décision de la cour. Ça va être difficile pour nous. Je ne sais pas où on va trouver l’argent. Je ne sais pas comment on va faire, mais j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions. Je comprends les victimes. Je ne mets aucun blâme sur les victimes , explique Valéry Vienneau.

La cour entendra les plaignants en avril et en juin.

De son vivant, Camille Léger n'a jamais dû répondre à des accusations criminelles. Ses victimes et présumées victimes sont toutes sorties de l'ombre après sa mort, en 1990.

Avec les renseignements de Wildinette Paul