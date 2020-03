Coronavirus : la fin du cauchemar pour la famille Ménard

Le couple gatinois serait arrivé à l’aéroport international d’Ottawa vers 20h.

Leur fille Chantal a écrit sur Facebook mardi soir : Bonne nouvelle, nos parents sont arrivés au Canada ce soir à Ottawa ! Il n’y a pas de mot pour décrire notre joie! Merci à tous pour votre support durant cette difficile épreuve.

Diane et Bernard Ménard à leur arrivée à l'aéroport d'Ottawa. Photo : Facebook/Chantal Ménard

Dans une vidéo publiée mardi sur la page Facebook de Chantal Ménard, on voit le couple descendre un escalier roulant et on entend des membres de la famille les accueillir avec des cris de joie. Vous êtes là! On ne vous touchera pas, par exemple. Vous êtes là en chair et on os , dit la personne derrière l’appareil qui a capté la scène.

Le couple de septuagénaires est parti du Canada le 4 janvier dernier pour une croisière d’un mois en Asie. Le navire à bord duquel il voyageait, le Diamond Princess, a été mis en quarantaine au large du Japon et est rapidement devenu un important foyer d’infection.