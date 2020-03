Coronavirus : plusieurs entreprises prennent des mesures de prévention

Ainsi, à Dublin en Irlande, les employés de Google sont priés de travailler chez eux. Twitter a mis en vigueur la même politique dans ses bureaux de la Corée du Sud, de Hong Kong et du Japon.

Ici, au Canada, des entreprises et organismes préparent leurs plans de gestion de la main-d’œuvre.

C’est le cas notamment d’Hydro-Québec qui a connu son lot de crises : verglas, crues printanières et inondations ont toutes nécessité un plan de contingence.

Le COVID-19 a droit aux mêmes précautions, aux mêmes mesures exceptionnelles. Car après tout, l'électricité, rappelle la société d'État, est un service essentiel.

Y a une foule d'opérations du côté d'Hydro-Québec qu'il faut être en mesure d'assurer 24 heures par jour, 365 jours par année. On fait des plans pour toutes sortes de situations, c'en est une […] On se pose la question à savoir combien d'employés est-ce qu'on a besoin dans chacune des unités pour être en mesure de faire le travail requis , soutient le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

En plus de rappeler à ses employés les consignes d’hygiène à respecter pour éviter la propagation du virus, tous les voyages d’affaires dans les zones à risques sont proscrits.

À l'heure actuelle, on est en mode vigilance. On est loin d’être en mode panique, mais on ne peut pas ignorer la situation qui prévaut dans le monde en ce moment , explique Cendrix Bouchard.

Revoir ses pratiques

Même son de cloche du côté de Montréal International. Les employés de l’organisme ont déjà la possibilité de consacrer deux jours par semaine au télétravail.

Cette politique pourrait être revue si le COVID-19 devait poser problème.

Y a personne qui est venu me voir à mon bureau pour me dire: "Stéphane, je suis stressée parce que j'ai des collègues qui toussent". On suit la situation. Si jamais les choses devaient empirer – on ne le souhaite pas –, si jamais ça devait empirer, c'est clair qu'on va dire aux gens de faire un peu plus de télétravail. On est ouvert à ça , affirme le PDG Stéphane Paquet.

En attendant, Montréal International, qui a déjà annulé tous ses déplacements vers l'Asie depuis le début de l’épidémie, vient d’ajouter le nord de l'Italie à la liste des pays à éviter.

Mais ces voyages à l’étranger sont essentiels et permettent à l’organisme de remplir son mandat, celui d’attirer des investissements étrangers.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Montréal International effectue au moins cinq missions par an en Chine. Il doit maintenant revoir ses façons de faire pour convaincre les investisseurs étrangers chinois et européens sans se rendre chez eux.

On ne veut pas envoyer personne en Chine. Donc, quelle est l'autre option? Quelle est l'autre façon d'arriver au même produit, c'est-à-dire des investissements qui arrivent ici? C'est d'aller convaincre les sièges sociaux nord-américains qui eux sont à New York ou sur la Côte Ouest, essentiellement , explique Stéphane Paquet.

Limiter les déplacements

À l'instar de Montréal International et d'Hydro-Québec, les grandes entreprises préfèrent éviter les zones à risque et recommandent à leurs employés de faire de même.

La Caisse de dépôt demande à ses employés d’annuler tout déplacement non essentiel et d'utiliser la vidéoconférence. Des mesures particulières ont également été mises en œuvre pour les employés des bureaux de Singapour et de Shanghai.

La Caisse soutient qu'en cas de besoin, elle pourrait recourir à un plan de contingence prévoyant entre autres l'utilisation de sites secondaires et l’instauration d'horaires rotatifs.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain compte mettre à jour le plan de contingence qu'elle a utilisé lors de la crise du H1N1.

Certaines entreprises comme la compagnie d'assurances Manuvie et le détaillant Home Depot veulent imposer une quarantaine de 14 jours aux employés qui se sont rendus en Asie et en Italie récemment.