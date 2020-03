Primaire démocrate : place au duel Biden-Sanders

La course à l’investiture démocrate passe à une nouvelle étape : un affrontement entre Joe Biden et Bernie Sanders qui pourrait se prolonger jusqu’à l’été.

À la sortie du bureau de vote à Alexandria, en Virginie, James, un jeune électeur est allé droit au but.

Mon objectif principal pour les primaires : que ce ne soit pas Bernie Sanders , a-t-il expliqué à propos du bulletin de vote qu’il venait de remplir.

Ce n’est pas que la candidature de Joe Biden le motivait plus qu’il ne faut. Après tout, James portait une casquette du candidat Andrew Yang, qui a quitté la course en février. Mais pour cet électeur, l’ancien vice-président est le mieux placé des candidats à l’investiture démocrate pour affronter Donald Trump.

Une position partagée par plusieurs démocrates rencontrés dans cette banlieue de Washington.

À peine les bureaux de scrutin fermés, les grands médias américains ont déclaré, en se basant sur les sondages de sortie du vote, que Joe Biden remportait la Virginie. Trente minutes plus tard, un scénario similaire s’est produit en Caroline du Nord, puis dans d’autres États du Sud.

Fort de l’appui de nombreux Afro-Américains et face à un bassin de candidats modérés qui s’est considérablement réduit, Joe Biden, dont la candidature était moribonde il y a à peine une semaine, est devenu l’un des meneurs de cette course.

Le camp de Bernie Sanders, qui avait espéré des gains dans les États du Sud n’avait pas dit son dernier mot. Ses victoires dans l’ouest du pays, bien que moins importantes qu’anticipées à certains endroits, ont permis au sénateur du Vermont d’accumuler à son tour des délégués.

Des électeurs à la primaire démocrate à Santa Monica, en Californie Photo : Reuters / Lucy Nicholson

Même si certains des prochains grands rendez-vous électoraux qui auront lieu plus tard ce mois-ci, notamment en Floride et en Arizona, s’annoncent plus difficiles pour lui, le sénateur du Vermont a assuré ses partisans qu’il entendait gagner l’investiture démocrate .

Ciblant Joe Biden, il a affirmé qu’il ne serait pas possible pour les démocrates de remporter la présidence avec la même vieille recette .

Le ton est donc donné pour une course dans laquelle la majorité de 1991 délégués nécessaire pour être officiellement nommé semble encore hors de portée pour les candidats toujours en lice.

Les risques d’une course sans fin

Sans vainqueur clair, la lutte pourrait se poursuivre au cours des prochains mois et se terminer à Milwaukee, en juillet, où les démocrates tiendront la convention qui couronnera leur candidat.

Ce scénario d’une convention contestée ne s’est pas produit depuis la convention républicaine de 1952.

Sans en venir à une situation similaire, d’autres primaires ont laissé des souvenirs particulièrement amers aux candidats et bénévoles qui y ont participé.

Il y a quarante ans, en 1980, le président Jimmy Carter a dû défendre son titre face au sénateur Ted Kennedy qui a brigué l’investiture démocrate en faisant la promotion d’une plateforme plus libérale.

Carter a obtenu une majorité de délégués avant la fin de la course. Mais à quelques mois des élections présidentielles, pendant la convention du parti, le camp Kennedy tentait encore de convaincre les délégués d’abandonner le président sortant.

Les équipes des campagnes avaient perdu de vue le but de ces primaires , a expliqué au réseau CBS le journaliste Jon Ward, auteur d’un livre consacré à cet épisode de l’histoire démocrate.

Iowa, New Hampshire, Caroline du Sud, Californie, Virginie. Tous les électeurs démocrates rencontrés au fil de cette saison des primaires ont répété que leur objectif est de déloger Donald Trump de la Maison-Blanche.

Mais les résultats des élections de mardi rappellent que la manière d’y parvenir divise toujours. Le message centriste de Joe Biden semble plaire aux électeurs de banlieue et à de nombreux Afro-américains, alors que les jeunes démocrates se rangent toujours résolument derrière les réformes proposées par Bernie Sanders.