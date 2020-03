Un nouvel engrais pour augmenter la valeur nutritive de nos aliments

Soileos, un oligoélément fertilisant de l'entreprise Lucent BioSciences, sera créé à base de sous-produits issus de l’industrie des légumineuses, souvent considérés comme des déchets. Soileos est également carboneutre et ne se dissout pas dans l’eau. Par conséquent, il ne pénètre pas dans les nappes phréatiques et ne polluera pas les courants d’eaux.

Selon Michael Riedijk, directeur général de Lucent BioSciences, le nouvel engrais devrait pouvoir adresser des défis « comme la pollution, la dégradation des sols et le déclin de la densité de nutriments dans les récoltes ».

Michael Riedijk est le directeur général de l’entreprise Lucent BioSciences. Photo : Radio-Canada

Il rapporte qu’en 20 ans, le montant de fer dans 12 récoltes a diminué de 37 %, provoquant des carences en fer et en zinc chez les humains, notamment dans des pays en voie de développement.

Une étude publiée par l’Université du Texas en 2004 note également un déclin de micronutriments dans 43 récoltes américaines au courant d’une période de 50 ans.

Anthony Glass, professeur émérite en botanique à l’Université de la Colombie-Britannique, croit que ce déclin est causé par l’utilisation d’engrais qui rehausse l’apparence physique et la grandeur des récoltes, sans pour autant porter une attention particulière à la valeur nutritive des aliments.

L'engrais Soileos est un oligoélément fertilisant créé par l'entreprise Lucent BioSciences, basée à Coquitlam. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Mais si la plante ne dispose pas d'un approvisionnement adéquat [en micronutriments], sa croissance sera impactée [et] sa valeur alimentaire sera touchée, explique-t-il. La plante peut peut-être grandir de manière plus grande et générer de nombreuses récoltes, mais leur valeur nutritive de ces aliments sera moins importante chez les humains et les animaux qui les consomment.

De plus, les micronutriments sont une composante nécessaire à une bonne diète chez les humains et les animaux.

Nous dépendons d’un grand nombre d’éléments dans notre diète, comme des nutriments. Mais, peu importe le montant d’autres nutriments qui existent, s'il y en a un qui n’existe qu’en quantité insuffisante, elle aura des effets sur la croissance.

La société Lucent BioSciences est basée à Coquitlam. Elle doit collaborer avec l’entreprise AGT Food and Ingredients et le centre de recherche 4D Labs à l’Université Simon Fraser pour fabriquer l’engrais Soléos.

Avec les informations de Noémie Moukanda