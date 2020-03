Fini les masques en libre-service dans les urgences

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a décidé de retirer des salles d'urgence de la région tous les masques de type chirurgical qui étaient disponibles en libre service pour les patients.

C'est à la suite d'une directive provinciale demandant d'effectuer une meilleure gestion des quantités de masques que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux en est arrivé à cette décision. Dans certaines urgences, des gens prenaient plusieurs masques en vue de se protéger contre le coronavirus, et ce, même s'ils n'en avaient pas besoin.

De notre côté, il n’y a pas de cas particuliers qui se sont produits. On ne dénote pas de vol ou quoi que ce soit, mais on sait que ça s’est produit ailleurs , mentionne la porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Amélie Gourde.

Les masques en tissu sont dorénavant distribués par le personnel aux personnes présentant des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe.

Les ventes de masques sont en hausse à plusieurs endroits. Certains redoutent même une pénurie. Pourtant, selon plusieurs experts, leur efficacité est moindre.

Ce qu’on veut faire, c’est que les gens aussi comprennent que le masque en tant que tel, ce n’est pas une mesure de protection contre le COVID-19 ou contre les autres virus , indique Amélie Gourde.

Se laver les mains demeure une manière très efficace de se prémunir contre plusieurs virus.