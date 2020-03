Coronavirus : pas de pénurie de médicaments en vue au Nouveau-Brunswick

Comme plusieurs pharmaceutiques produisent les molécules mères dans la province d'Hubei en Chine, le foyer de l’épidémie, les usines fonctionnent au ralenti.

Certaines personnes se demandent donc si elles doivent stocker des quantités de médicaments pour les mois à venir.

La seule pénurie potentielle pour l'instant serait créée de toutes pièces artificiellement. Et ce serait la peur des patients qui serait en cause et non le ralentissement de la production.

On ne voudrait pas que les gens viennent et qu’ils prennent tous les stocks; là ça créerait un problème , explique Christine Boudreau, présidente de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

Les pharmacies ont suffisamment de médicaments, rassure l'Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les pharmaciens du Nouveau-Brunswick se font rassurants.

Nos stocks à la pharmacie sont bien, on garde un œil dessus , assure Christine Boudreau, présidente de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

On s’assure toujours que nos patients ont suffisamment de médicaments à la maison , ajoute-t-elle.

Pénurie de masque et de désinfectants

Si les pharmaciens ne craignent pas une pénurie de médicaments, la rareté de certains articles de protections commence toutefois à paraître sur tablette.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tire d’ailleurs la sonnette d'alarme à ce sujet et craint une pénurie de matériel, comme les masques. Même à Moncton, les effets de la pénurie de masques médicaux sont visibles.

Au magasin Home Hardware de la côte Magnetic Hill, certains modèles de masques, soit les masques N95, sont introuvables.

Les désinfectants pour les mains commencent à se faire plus rares. Photo : Radio-Canada

Les pharmacies commencent aussi à manquer de désinfectant pour les mains.

Mais c'est là où s'arrêtent les pénuries, confirme l'Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.